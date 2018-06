Djokovic na marathonpartij verder in Parijs, Zverev komt met schrik vrij

Djokovic had op Court Suzanne Lenglen 3 uur en 46 minuten nodig om af te rekenen met de dertigjarige Bautista Agut, die de laatste twee jaar nog tot de vierde ronde reikte in Parijs: 6-4, 6-7 (6), 7-6 (4) en 6-2.

Door zijn moeizame zege blijft Djokovic in de race om voor de tweede keer in zijn loopbaan Roland Garros te winnen. De huidige nummer 22 van de wereld won het graveltoernooi in 2016 voor de eerste en tot dusver enige keer.

Djokovic hoopt zich in Parijs bovendien te revancheren voor een teleurstellende periode. De voormalig nummer één van de wereld werd het laatste jaar geplaagd door een elleboogblessure, waar hij begin dit jaar aan geopereerd werd. Sinds zijn rentree in maart wist Djokovic zelden te imponeren.

Ook tegen gravelspecialist Bautista Agut had Djokovic het erg moeilijk. In de derde set serveerde de Spanjaard voor een 2-1-voorsprong in sets, maar hij zag hoe de 31-jarige Serviër zich terugvocht in de set.

Via de tiebreak was het Djokovic die op voorsprong kwam in sets, waarna hij de wedstrijd in het vierde bedrijf eenvoudig naar zich toe trok. In de vierde ronde neemt Djokovic het op tegen de Spanjaard Fernando Verdasco, die op zijn beurt verrassend afrekende met Dimitrov.

Zverev

Eerder op vrijdag kroop Zverev door het oog van de naald. De nummer drie van de wereld leek op weg naar de uitgang tegen de Bosniër Damir Dzumhur, maar won na 3 uur en 54 minuten alsnog: 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3) en 7-5. In de tweede ronde had de 21-jarige Duitser ook al vijf sets nodig om de Serviër Dusan Lajovic te verslaan.

De als tweede geplaatste Zverev staat voor de eerste keer in zijn carrière in de vierde ronde op Roland Garros. Daarin treft hij de winnaar van de partij tussen de Fransman Lucas Pouille en de Rus Karen Khachanov.

Zverev geldt als het grootste talent in het mondiale tennis. Hij heeft ook al acht toernooien gewonnen op de ATP Tour, waarvan drie op Mastersniveau, maar bij de vier Grand Slams wil het nog niet lukken.

'Sascha' had tot vrijdag één keer de vierde ronde gehaald bij een van de vier grootste toernooien van het jaar, vorig jaar op Wimbledon. Op Roland Garros stond hij in 2016 bij zijn debuut in het hoofdtoernooi in de derde ronde. Vorig jaar boog hij al in de eerste ronde voor de Spanjaard Fernando Verdasco.

Zverev was dit jaar vol vertrouwen afgereisd naar Parijs, want hij won vorige maand de graveltoernooien van München en Madrid, terwijl hij in Rome de finale bereikte. Vrijdag tegen Dzumhur kreeg hij in een partij met steeds wisselende kansen bij 4-5 in de vijfde set een matchpoint tegen, maar de Duitser werkte die weg en besliste het duel door drie games op rij te winnen.

Dimitrov

Dimitrov moest eerder op vrijdag zijn meerdere erkennen in de als dertigste ingeschaalde Verdasco, die geen set afstond: 7-6 (4), 6-2 en 6-4.

Dimitrov was woensdag in de tweede ronde tegen de Amerikaan Jared Donaldson nog aan uitschakeling ontsnapt. Toen wist de huidige nummer vijf van de wereld zich net te redden door de vijfde set met 10-8 te winnen.

De 27-jarige Dimitrov, die eerder dit jaar de laatste acht bereikte bij de Australian Open, heeft geen goede band met Roland Garros. De Bulgaar verloor in Parijs vier keer in de eerste ronde en haalde alleen in 2013 en 2017 ook de derde ronde. Ook toen wist hij de vierde ronde niet te bereiken.

Dominic Thiem plaatste zich voor de vierde ronde door de Italiaan Matteo Berrettini in vier sets te verslaan. De partij op baan 1 duurde 2 uur en 37 minuten: 6-3, 6-7 (5), 6-3 en 6-2. In de achtste finales neemt Thiem het op tegen Kei Nishikori.

De als negentiende geplaatste Japanner voegde zich eenvoudig bij de laatste zestien. Nishikori was in drie sets te sterk voor de Fransman Gilles Simon: 6-3, 6-1 en 6-3.