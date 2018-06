Keys als eerste vrouw naar vierde ronde Roland Garros na zege op Osaka

De 23-jarige Keys leek af te stevenen op een overtuigende overwinning. In de eerste set had de twintigjarige Osaka vrijwel niets in te brengen en pakte ze slechts vijf punten op de service van haar opponente.

Keys werd in de tweede set een stuk meer getest. De mondiale nummer dertien pakte weliswaar twee keer een break voorsprong, maar de als 21e geplaatste Osaka kwam tweemaal terug en de set mondde uit in een tiebreak.

De verliezend finaliste van de US Open van afgelopen jaar sloeg in de tiebreak, na twee setpunten van Osaka te hebben weggewerkt, op haar tweede matchpoint toe.

In de achtste finales treft Keys mogelijk de nummer vier van de wereld Elina Svitolina, maar dan moet de Oekraïense later op vrijdag wel de Roemeense Mihaela Buzarnescu verslaan.

Keys evenaart met een plek in de vierde ronde haar beste resultaat in Parijs. In 2016 haalde de Amerikaanse ook de laatste zestien op Roland Garros.

Kasatkina

Daria Kasatkina plaatste zich als tweede voor de vierde ronde. De als veertiende geplaatste Russische had drie sets nodig om de Griekse Maria Sakkari te kloppen (6-1, 1-6 en 6-3).

Nummer twee van de wereld Caroline Wozniacki is mogelijk haar volgende tegenstander.