Favoriete Svitolina verliest op Roland Garros, Wozniacki simpel door

De als vierde geplaatste Svitolina was op baan 1 niet opgewassen tegen de als 31e ingeschaalde Mihaela Buzarnescu: 6-3 en 7-5.

De dertigjarige Roemeense was jarenlang vooral actief op het tweede niveau van het tennis. In 2016 stond ze nog buiten de top tweehonderd van de wereldranglijst, maar dit seizoen heeft ze zich opgewerkt naar de 33e plek.

Vrijdag werd ze in Parijs flink geholpen door de zeven jaar jongere Svitolina. De Oekraïense, vorige maand winnares van het grote graveltoernooi in Rome, sloeg maar 11 winners en maakte liefst 29 onnodige fouten, waardoor een kwartfinaleplek in 2015 en 2017 haar beste resultaat blijft op Roland Garros.

Keys

Buzarnescu, die pas haar derde Grand Slam speelt en bij haar vorige twee optredens geen enkele partij won, moet het in de vierde ronde opnemen tegen Madison Keys. De Amerikaanse was na 1 uur en 25 minuten te sterk voor de Japanse Naomi Osaka: 6-1 en 7-6 (7).

In de eerste set had de twintigjarige Osaka vrijwel niets in te brengen en pakte ze slechts vijf punten op de service van de 23-jarige Keys.

Keys werd in de tweede set een stuk meer getest. De mondiale nummer dertien pakte weliswaar twee keer een break voorsprong, maar de als 21e geplaatste Osaka kwam tweemaal terug en de set mondde uit in een tiebreak.

De verliezend finaliste van de US Open van afgelopen jaar sloeg in de tiebreak, na twee setpunten van Osaka te hebben weggewerkt, op haar tweede matchpoint toe.

Caroline Wozniacki

Wozniacki

De als tweede geplaatste Wozniacki toonde tot afgrijzen van het Franse publiek weinig mededogen met thuisspeelster Pauline Parmentier. De Deense leek tegen de mondiale nummer 74 op weg naar een 'double bagel', maar verloor aan het einde van de derde set even haar concentratie. De zege was nooit in gevaar: 6-0 en 6-3.

De winnares van de Australian Open, die in Parijs nooit verder kwam dan de kwartfinale, treft Daria Kasatkina in de vierde ronde. De als veertiende geplaatste Russische had drie sets nodig om de Griekse Maria Sakkari te kloppen (6-1, 1-6 en 6-3).

Yulia Putintseva (98) en Barbora Strycova (26) staan bij de laatste zestien tegen over elkaar. Zij stuurden vrijdag respectievelijk Qiang Wang en Katerina Siniakova naar huis.

Bertens

Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson, als negende geplaatst in Parijs, hadden in de tweede ronde van het dubbelspel weinig moeite met hun tegenstanders. Bertens/Larsson won van de Amerikaanse Taylor Townsend en de Tsjechische Renata Voracova: 6-4 en 6-0.

In de derde ronde treffen Bertens en Larsson mogelijk het duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, dat zesde staat op de plaatsingslijst.

De 26-jarige Wateringse speelt zaterdag haar derderondepartij in het enkelspel tegen de Duitse tweevoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber.