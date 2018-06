Bertens dankt zege in tweede ronde aan 'erg goede service'

"Het ging lekker, maar het was toch een lastige partij met een pittige tegenstander. Ik serveerde erg goed vandaag en dat was belangrijk", zei Bertens na haar partij op baan 9 tegen Eurosport.

De Wateringse sloeg in haar partij tegen Sasnovich tien aces en won 68 procent van de punten op haar eigen service. Mede daardoor had ze aan één break genoeg om de eerste set te winnen en even later ook vrij eenvoudig het tweede bedrijf en dus de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Door haar overwinning op de Wit-Russische doet Bertens het al beter dan vorig jaar op Roland Garros, toen ze al in de tweede ronde strandde. In 2016 reikte de nummer 22 van de wereld nog tot de halve finales.

Superblij

Bertens is niet bezig met haar resultaten van de afgelopen jaren in Parijs. "Ik ben vooral superblij dat ik in de derde ronde sta. Daar ga ik me volle bak op focussen en dan zien we wel verder. Met het vertrouwen zit het in ieder geval wel goed."

In de derde ronde komt Bertens haar zwaarste tegenstander tot dusver tegen. De nummer achttien van de plaatsingslijst neemt het dan op tegen tweevoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber, die op Roland Garros nog nooit verder kwam dan de kwartfinales.