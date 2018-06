Nadal gunt Pella vier games en bereikt eenvoudig derde ronde in Parijs

De 31-jarige Nadal had op het Court Suzanne Lenglen iets meer dan twee uur nodig om af te rekenen met Pella, die de 78e plek inneemt op de wereldranglijst: 6-2, 6-1 en 6-1.

Door zijn eenvoudige zege bleef de nummer één van de wereld zonder setverlies in Parijs. In zijn openingspartij was Nadal al in drie sets te sterk voor de Italiaan Simone Bolelli.

In de derde ronde neemt de zestienvoudig Grand Slam-winnaar het op tegen de als 27e geplaatste Fransman Richard Gasquet, die in vier sets afrekende met de Tunesiër Malek Jaziri.

Nadal is de torenhoge favoriet om Roland Garros dit jaar te winnen. De titelverdediger schreef het Grand Slam-toernooi in Parijs al tien keer eerder op zijn naam.

Cilic

De 29-jarige Cilic bereikte de derde ronde door af te rekenen met de nummer 188 van de wereld Hubert Hurkacz. De Pool won zelfs een set, maar moest in 6-2, 6-2, 6-7 (3) en 7-5 toch buigen voor de Kroaat. Cilic treft nu de Amerikaan Steve Johnson.

Thiem staat als nummer zeven van de plaatsingslijst ook in de derde ronde. De Oostenrijker moest net als Cilic een set afstaan, maar zijn zege tegen de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (6-2, 2-6, 6-4 en 6-4) kwam niet in gevaar.

Juan Martin Del Potro maakte eveneens geen fout in de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Argentijn was in drie sets te sterk voor de Fransman Julien Benneteau: 6-4, 6-3 en 6-2.

In het dubbelspel bereikten de Nederlander Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak eveneens de derde ronde. Het duo versloeg het als negende geplaatste Kroatisch/Amerikaanse koppel Ivan Dodig/Rajeev Ram in drie sets: 5-7, 7-5 en 6-4.

Koolhof/Sitak bereikte in de afgelopen tien maanden al vijf ATP-finales, maar wist nog geen enkele keer een toernooi te winnen.