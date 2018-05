Bertens op overtuigende wijze naar derde ronde Roland Garros

De 26-jarige Bertens was in twee sets te sterk voor Sasnovich: 6-4 en 6-2. De nummer 22 van de wereld besliste de partij na iets meer dan een uur spelen.

In de derde ronde stuit de Nederlandse op de Duitse Angelique Kerber. De nummer twaalf van de plaatsinglijst versloeg Ana Bogdan uit Roemenië met 6-2 en 6-3.

In de eerste set tegen Sasnovich forceerde Bertens in de derde game een break. Ze overleefde op 3-2 wel een breakpoint, maar gaf haar voorsprong niet meer uit handen. De mondiale nummer 55 werkte op 3-5 nog wel een setpunt weg, maar verloor een game later alsnog de set.

In het tweede bedrijf nam Bertens direct een break voorsprong en liep ze al snel uit naar 4-1. Sasnovich pakte daarna nog één game en moest zich bij 2-5 op haar derde matchpoint tegen gewonnen geven.

Halve finales

Twee jaar geleden haalde Bertens nog knap de halve finales op Roland Garros, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de latere winnares Serena Williams.

De Nederlandse werd vorig jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld. Toen liet ze zich verrassen door de Amerikaanse Catherine Bellis.

Bertens verkeert in goede vorm. Eerder deze maand bereikte ze nog de finale van het hoog aangeschreven WTA-toernooi in Madrid, waarin de Tsjechische Petra Kvitova te sterk was.

Dankzij die prestatie klom ze naar de vijftiende plek op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit. Vorige week ging ze als titelverdedigster al in de kwartfinales onderuit in Neurenberg, waardoor ze naar de 22e plaats zakte.

Bertens is nog als enige Nederlander actief in het enkelspel op Roland Garros. Robin Haase (tegen David Goffin), Rìchel Hogenkamp (tegen Maria Sharapova) en Arantxa Rus (tegen Sloane Stephens) vonden allen in de eerste ronde hun Waterloo.