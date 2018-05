Serena Williams zegeviert na driesetter, Halep wel simpel verder in Parijs

De 36-jarige Williams had een uur en 46 minuten nodig om op het Court Philippe-Chatrier af te rekenen met de 22-jarige Barty, de nummer zeventien van de wereld: 3-6, 6-3 en 6-4.

Door haar moeizame zege blijft Williams in de race om Roland Garros voor de vierde keer in haar loopbaan op haar naam te schrijven.

De huidige nummer 451 van de wereld, die door de geboorte van haar dochter in september lange tijd niet in actie kwam en zodoende ver zakte op de mondiale ranglijst, won het Grand Slam-toernooi eerder in 2002, 2013 en 2015.

In de derde ronde neemt Williams het op tegen de Duitse Julia Görges, die de elfde plaats inneemt op de wereldranglijst.

Halep

Halep bereikte de derde ronde door Taylor Townsend in twee sets te verslaan. De nummer één van de wereld was met 6-3 en 6-1 te sterk voor de 22-jarige Amerikaanse.

In de eerste set kwam Halep direct op een 4-0 voorsprong, maar ze leverde haar eigen service wel nog eenmaal in. Vijf setpunten waren voldoende om de eerste set alsnog overtuigend binnen te halen.

In het tweede bedrijf ging het al helemaal voortvarend voor Halep, die in Parijs voor haar eerste Grand Slam-titel gaat. Ze had slechts één wedstrijdpunt nodig om de partij te beslissen.

In de derde ronde speelt de 26-jarige Halep tegen Andrea Petkovic. De Duitse versloeg de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands in twee sets: 6-0 en 7-6 (5).

Muguruza

Garbiñe Muguruza bereikte eveneens vrij simpel de derde ronde van Roland Garros. De winnares van 2016 zette Fiona Ferro uit Frankrijk in twee sets opzij.

Muguruza, die derde op de wereldranglijst staat, versloeg de nummer 257 van de WTA-ranking met 6-4 en 6-3. De partij duurde een kleine anderhalf uur.

In de eerste ronde had de Spaanse al zonder setverlies (7-6 (0) en 6-2) afgerekend met Svetlana Kuznetsova, die net als Muguruza oud-winnares van Roland Garros is. In de volgende ronde treft Muguruza de Australische Samantha Stosur, die Anastasia Pavlyuchenkova versloeg: 6-2 en 7-6 (1).

Sharapova

De Russische Sharapova, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Richèl Hogenkamp in de eerste ronde, voegde zich ook bij de laatste 32 door zich te ontdoen van Donna Vekic: 7-5 en 6-4.

Net als tegen Hogenkamp had de mondiale nummer dertig een behoorlijke kluif aan haar Kroatische tegenstander, die vijftigste staat op de wereldranglijst.

In beide sets stond Sharapova een break voor op 5-3, maar beide keren kwam Vekic terug. De tweevoudig Roland Garros-winnares won toch nog in straight sets door op haar zesde matchpoint op de service van Vekic toe te slaan.

In de volgende ronde wacht de nummer zes van de wereld Karolina Pliskova. Zij won van Lucie Safarova, de verliezend finaliste van 2015.

De Belgische Elise Mertens, als zestiende geplaatst, bereikte eveneens de derde ronde. Ze was in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de Britse Heather Watson. De als negentiende gerangschikte Magdalena Rybarikova zette Belinda Bencic opzij: 6-2 en 6-4.