Muguruza naar derde ronde Roland Garros, ook Cilic en Thiem door

Muguruza, die derde op de wereldranglijst staat, versloeg de nummer 257 van de WTA-ranking met 6-4 en 6-3. De partij duurde een kleine anderhalf uur.

In de eerste ronde had de Spaanse al zonder setverlies (7-6 (0), 6-2) afgerekend met Svetlana Kuznetsova, die net als Muguruza oud-winnares van Roland Garros is. In de volgende ronde treft Muguruza de Australische Samantha Stosur, die Anastasia Pavlyuchenkova versloeg: 6-2 en 7-6 (1).

De Belgische Elise Mertens, als zestiende geplaatst, bereikte eveneens de derde ronde. Ze was in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de Britse Heather Watson. De als negentiende gerangschikte Magdalena Rybarikova zette Belinda Bencic opzij: 6-2 en 6-4.

Kiki Bertens is nog de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. De halvefinaliste van 2016 neemt het later donderdag in de tweede ronde op tegen Aliaksandra Sasnovich uit Wit-Rusland.

Cilic

De 29-jarige Cilic, net als Muguruza als derde geplaatst, had de nodig moeite met nummer 188 van de wereld Hubert Hurkacz. De Pool won zelfs een set, maar moest in 6-2, 6-2, 6-7 (3) en 7-5 toch buigen voor de Kroaat. Cilic treft nu de Amerikaan Steve Johnson.

Thiem staat als nummer zeven van de plaatsingslijst ook in de derde ronde. De Oostenrijker moest net als Cilic een set afstaan, maar zijn zege tegen de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (6-2, 2-6, 6-4 en 6-4) kwam niet in gevaar.

Later op donderdag verschijnt onder anderen topfavoriet Rafael Nadal nog op de baan. De Spanjaard staat tegenover Guido Pella uit Argentinie, de mondiale nummer 78.