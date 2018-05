Ontevreden Djokovic verwacht meer van zichzelf op Roland Garros

"Ik ben nog niet op het niveau waar ik hoop te zitten. Desondanks probeer ik door te blijven knokken en niet op te geven", zei Djokovic na zijn overwinning op de 21-jarige Munar tegen de BBC.

De voormalige nummer één van de wereld bleef weliswaar zonder setverlies, maar had wel ruim twee uur nodig om af te rekenen met de nummer 155 van de wereld: 7-6, 6-4 en 6-4.

Djokovic, die in de eerste ronde al te sterk was voor Rogerio Dutra da Silva, had meer van zichzelf verwacht. "Ik kan niet echt tevreden zijn met mijn optreden. Ik had mijn ups en downs, maar was gelukkig op de juiste momenten goed genoeg om deze partij te winnen."

Leed

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar, die Roland Garros in 2016 voor de eerste en tot dusver enige keer won, werd het laatste jaar geplaagd door een elleboogblessure en hoopt zich in Parijs te revancheren voor een reeks teleurstellende resultaten.

Na zijn verrassende uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open begin dit jaar liet Djokovic zich opereren aan die kwetsuur. In maart keerde hij terug op de baan, maar hij wist sinds zijn rentree zelden indruk te maken.

Djokovic erkent dat het lastig voor hem is om zijn oude niveau te benaderen, maar wil daar niet te veel bij stilstaan. "Ik kan hier blijven praten over mijn moeilijkheden op de baan, maar dat leed is niks vergeleken bij de echte wereldproblemen. Ik ben een sportman en zal dit moeten accepteren."

In de derde ronde van Roland Garros neemt Djokovic het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die als dertiende is geplaatst in Parijs.