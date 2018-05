Zverev en Dimitrov bereiken derde ronde Roland Garros na vijfsetter

De 21-jarige Zverev rekende af met de zes jaar oudere Dusan Lajovic, de nummer 60 van de wereld. De nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde pas na vijf sets: 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 en 6-2.

Lajovic speelde prima in de beginfase. De Serviër pakte de service van Zverev aan en dwong hem zo tot fouten. Lajovic brak meteen al in de openingsgame en herhaalde dat ook in de zevende game om vervolgens de set te pakken.

Daarna kwam Zverev door een verloren servicebeurt in de derde game opnieuw op achterstand, maar die schade wist hij tijdig te herstellen. Lajovic was Zverev in de derde set toch weer de baas, maar in het vierde en vijfde bedrijf was de vermoeide Serviër echter kansloos.

Zverev, die begin deze maand zijn zevende ATP-titel won, was in de eerste ronde in Parijs snel klaar met de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1, 6-1 en 6-2. Hij speelt in de derde ronde tegen de als 26e geplaatste Bosniër Damir Dzumhur.

Net als Zverev had ook Dimitrov veel moeite om de derde ronde te bereiken. De als vierde geplaatste Bulgaar rekende pas na vier uur en negentien minuten af met de 21-jarige Amerikaan Jared Donaldson: 6-7 (2), 6-4, 4-6, 6-4 en 10-8.

Djokovic

Eerder op woensdag had Djokovic al de volgende ronde bereikt. De als twintigste geplaatste Serviër had het op Court Suzanne Lenglen niet makkelijk met de jonge Spanjaard Jaume Munar, maar de voormalig nummer één van de wereld bleef zonder setverlies in Parijs: 7-6 (1), 6-4 en 6-4.

Qualifier Munar, die in de eerste ronde landgenoot David Ferrer in vijf lange sets vloerde, speelde onbevangen en dwong Djokovic tot het uiterste.

Zo maakte de 21-jarige Spanjaard in de eerste set een 5-2 achterstand goed om er nog een tiebreak uit te slepen. Munar had daarin de krachten niet meer om het Djokovic moeilijk te maken.

In het vervolg bleef de marge tussen Djokovic en de nummer 155 van de wereld klein, maar op de belangrijke momenten gaf de ervaring van de 31-jarige Serviër de doorslag. Na 2 uur en 18 minuten benutte de toernooiwinnaar van 2016 zijn eerste matchpoint.

In de derde ronde treft Djokovic weer een Spanjaard. De als dertiende geplaatst Roberto Bautista Agut was woensdag in drie sets te sterk voor de Colombiaan Santiago Giraldo: 6-4, 7-5 en 6-3.

Dubbelspel

Jean-Julien Rojer slaagde er niet in de tweede ronde in het dubbelspel te bereiken. De Nederlander verloor met zijn Pakistaanse gelegenheidspartner Aisam-Ul-Haq Qureshi van de Rus Evgeny Donskoy en de Mexicaan Miguel Ángel Reyes-Varela: 7-6 (4), 6-7 (5) en 4-6.

De partij in Parijs duurde liefst 2 uur en 40 minuten. Zowel in de eerste als de tweede set werden alle servicegames behouden en dus moest een tiebreak uitkomst brengen.

Rojer/Qureshi, als zevende geplaatst op Roland Garros, won de eerste en Donskoy/Reyes-Varela de tweede. In de derde set regende het opeens breaks. Waar Rojer en Qureshi de eerste break tegen nog wisten te corrigeren, was het op 4-5 toch over.

De 36-jarige Rojer won het dubbelspel op Wimbledon (2015) en de US Open (2017), maar kwam op Roland Garros nooit verder dan de halve finale. De Nederlander speelt normaal gesproken samen met Horia Tecau, maar de Roemeen is geblesseerd. Rojer vormde in 2012 en 2013 een vast duo met Qureshi.

Robin Haase en Matwé Middelkoop staan wel in de tweede ronde in Parijs. Ook Wesley Koolhof bereikte met de Nieuw-Zeelander Artem Sitak de volgende ronde van het herendubbel.

Kerkhove

In het damesdubbel bereikte Kiki Bertens de tweede ronde. De Wateringse was met haar Zweedse teamgenoot Johanna Larsson in twee sets te sterk voor voor het Russische koppel Veronika Kudermetova/Alla Koedrjavtseva: 7-5 en 6-2.

In de tweede ronde nemen Bertens en Larsson het op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend en haar Tsjechische tennispartner Renata Voracova. Het Nederlands-Zweedse duo won gezamenlijk negen titels in het dubbelspel in het WTA-circuit.

Bertens komt donderdag in Parijs weer in actie in het enkelspel. Ze treft in de tweede ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.

Lesley Kerkhove kwam in het dubbelspel niet door de eerste ronde. Met haar Wit-Russische partner Lidziya Marozava verloor de Zeeuwse in twee sets van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova en de Australische Samantha Stosur: 6-3 en 6-4.

Kerkhove, die in het enkelspel niet meedoet in Parijs, speelt haar wedstrijden doorgaans op het tweede niveau. In het dubbelspel wist ze vorig jaar met Marozava wel haar eerste WTA-titel te pakken, in Luxemburg.