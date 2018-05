Wozniacki op overtuigende wijze naar derde ronde op Roland Garros

Wozniacki had slechts 51 minuten nodig om af te rekenen met de Spaanse Georgina Garcia Perez, die de 219e plek inneemt op de wereldranglijst: 6-1 en 6-0.

De als tweede geplaatste Wozniacki hoopt Roland Garros voor de eerste keer in haar loopbaan te winnen. De 27-jarige Deense kwam nooit verder dan de kwartfinales.

In de derde ronde neemt Wozniacki het op tegen Pauline Parmentier of Alize Cornet. De Françaises zijn nog bezig aan hun onderlinge partij in de tweede ronde.

Halep

Halep kwam nog in de eerste ronde in actie en maakte daarin geen fout. De Roemeense boog een set achterstand om in winst tegen de Amerikaanse Riske: 2-6, 6-1 en 6-1.

De nummer één van de wereld stapelde aan het begin van de partij fout op fout - in totaal sloeg ze zestien onnodige fouten in de eerste set - waardoor ze direct op een 0-5-achterstand kwam. Riske, de nummer 83 van de wereld, gaf die voordelige marge niet meer uit handen.

In het vervolg van de wedstrijd bracht de 26-jarige Halep haar foutenlast terug en stond ze nog maar twee games af aan haar één jaar oudere tegenstander. De Roemeense treft in de tweede ronde een landgenoot van Riske, de nummer 72 van de wereld Taylor Townsend.

Halep was in 2014 en 2017 verliezend finalist op Roland Garros. Ze hoopt dit jaar in Parijs haar eerste Grand Slam-titel te veroveren.

Na de partij van Halep zijn nu alle wedstrijden in de eerste ronde van het vrouwenenkelspel afgewerkt. Haar partij tegen Riske moest worden uitgesteld door de regen in de hoofdstad van Frankrijk.

Kvitova

De 28-jarige Kvitova speelde woensdag al haar tweederondepartij. Ze kende daarin weinig problemen met de twee jaar jongere Lara Arruabarrena: 6-0 en 6-4.

De tweevoudig Wimbledon-kampioene was in de eerste ronde nog dicht bij uitschakeling tegen Verónica Cepede Royg uit Paraguay (3-6, 6-1 en 7-5). Tegen Arruabarrena ging het vooral in de eerste set een stuk makkelijker. Kvitova won 27 van de 38 punten en stond in 24 minuten op een 1-0-voorsprong in sets.

In het tweede bedrijf gaf de nummer 91 van de wereld beter partij. Tot 4-4 ging het gelijk op, maar toen brak Kvitova haar Spaanse tegenstander op love. In de volgende game sloeg ze toe op haar eerste matchpoint.

Kvitova, die eerder deze maand het grote graveltoernooi van Madrid won door Kiki Bertens te verslaan in de finale, staat voor de achtste keer in de derde ronde op Roland Garros. Haar beste prestatie in Parijs is een halvefinaleplek in 2012.

Petra Kvitova

Svitolina

Svitolina bleef ook zonder setverlies in de tweede ronde. De 23-jarige Oekraïense won in 1 uur en 21 minuten met 6-3 en 6-4 van de Slowaakse Viktoria Kuzmova, de nummer 87 van de wereld.

Svitolina geldt als een van de favorieten voor de eindzege in Parijs. Anderhalve week geleden prolongeerde ze haar titel bij het grote graveltoernooi van Rome door in de eindstrijd geen spaan heel te laten van de nummer één van de wereld Simona Halep (6-0 en 6-4).

De mondiale nummer vier, die zich in de eerste ronde met moeite langs de Australische Ajla Tomljanovic vocht (7-5 en 6-3), staat op twaalf toernooizeges op de WTA Tour, maar kwam op de vier Grand Slam-toernooien nog nooit verder dan de kwartfinales. Op Roland Garros bereikte ze twee keer de laatste acht (2015 en 2017).