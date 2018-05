Nadal na tachtigste zege op Roland Garros kritisch over 'gladde' baan

"De baan is gladder dan normaal", aldus de 31-jarige Nadal. "Ik gleed vaak weg als ik afzette of naar de andere kant van de baan wilde bewegen. Het was nogal lastig."

"Er zijn geen excuses, dit is was ik voelde. Als je naar de tv-beelden kijkt, zie je dat er meer witte plekken op de baan zijn dan in andere jaren, omdat daar kleine steentjes onder liggen. Daarom krijg je geen goede grip op de baan."

Nadal rekende in zijn eersterondepartij bij zijn favoriete Grand Slam-toernooi met 6-4, 6-3 en 7-6 (9) af met de Italiaan Simone Bolelli. Door de regen werd het duel maandag in de derde set afgebroken en een dag later pas afgemaakt.

Nadal begon dinsdag met een 0-3-achterstand in de derde set, maar hij brak Bolelli direct terug. Toch had de nummer één van de wereld ook daarna nog veel moeite met het solide gravelspel van de mondiale nummer 129.

"Mijn tactiek was duidelijk, maar het was een moeilijke wedstrijd tegen een tegenstander die elke bal durfde aan te pakken", zei Nadal. "Tegen zo'n opponent moet je een goede mentaliteit tonen en dat heb ik gedaan."

Pella

De Spaanse gravelspecialist boekte dinsdag zijn tachtigste zege op Roland Garros. Daarvoor had hij maar 82 wedstrijden nodig.

Nadal won het toernooi in Parijs in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017.

In de tweede ronde neemt de zestienvoudig Grand Slam-winnaar het donderdag op tegen de eveneens linkshandige Argentijn Guido Pella, de nummer 78 van de wereld.