Serena Williams voelt zich superheld in opvallende outfit op Roland Garros

Williams, die lang aan de kant stond vanwege haar zwangerschap, verscheen tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova in een zwart, strak pak op de baan. De keuze voor de 'catsuit' had deels een medische reden.

"Ik noem het een door Wakanda geïnspireerde catsuit en ik vind echt leuk. Ik voel me als een soort krijger, de koningin van Wakanda of zo", verwees Williams naar een fictieve natie uit de film Black Panther.

"Ik leef altijd in een fantasiewereld. Ik wilde altijd al een superheld zijn en dit is een manier daarvoor. Ik voel me een superheld als ik deze outfit draag."

Williams, die als voormalig nummer één van de wereld inmiddels is afgezakt naar de 451e plek op de WTA-ranking, speelt in Parijs haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de geboorte van haar dochter.

Bloedproppen

Haar opvallende outfit heeft te maken met haar herstel van de zwangerschap. Williams ondervond én ondervindt de nodige fysieke ongemakken.

"Ik had veel problemen door bloedproppen. Ik zou niet weten hoe veel ik er heb gehad in de afgelopen twaalf maanden", aldus de Amerikaanse, die Roland Garros in 2002, 2013 en 2015 won.

"Het pak had dus een beetje een dubbelfunctie. Ik heb vaak een broek aan gedaan als ik op de baan stond ter bevordering van mijn bloedsomloop. Het is een mooi pak en nog functioneel ook, waardoor ik probleemloos kan spelen."

De 36-jarige Williams stuit in de tweede ronde van het graveltoernooi in de Franse hoofdstad op de Australische Ashleigh Barty, die de Russische Natalia Vikhlyantseva kansloos liet in de eerste ronde (6-3 en 6-1).