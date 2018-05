Bertens verwijderde WhatsApp om zich te kunnen focussen op Roland Garros

"Ik heb me de afgelopen dagen een beetje afgesloten van alles: ik heb WhatsApp verwijderd, mijn telefoon heb ik nauwelijks gebruikt en ik heb niet naar de media gekeken", zei Bertens.

"Van niks krijg ik wat mee. Ik wil goed mijn rust pakken en me focussen op het toernooi. Terug naar dertig jaar geleden, lekker ouderwets."

Bertens kon in alle rust toeleven naar haar partij tegen Sabalenka, omdat ze vorige week als titelverdedigster al in de kwartfinales werd uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Neurenberg.

"Daar heb ik echt wel lang mee gezeten: een dag lang had ik daar echt wel de pest in. Het was vooral de manier van verliezen, want ik was toch weer wat negatiever. Fysiek gezien was het misschien beter, maar als je aan een toernooi begint, wil je het ook winnen."

Hogenkamp

Kort voordat Bertens de baan betrad, liet Richèl Hogenkamp een buitenkansje liggen voor een sensatie te zorgen. Zij verloor in drie sets van Maria Sjarapova, na 3-0 voor te hebben gestaan in het beslissende bedrijf.

"Ik heb het tijdens mijn warming-up gekeken en ik baalde echt heel erg. Na haar wedstrijd heb ik Richèl nog even gezien en een dikke knuffel gegeven. Ik voelde ook die spanning die zij had", aldus Bertens.

De Wateringse was desondanks tevreden over hoe ze zelf speelde. Ze bracht zichzelf in beide sets in het juiste spoor door tot twee keer toe een vroege break te plaatsen, waarvan Sabalenka zich niet terug kon knokken.

"Hier had ik vooraf wel voor getekend", sprak de opgetogen Bertens, die na afloop veel emotie toonde. "Het is toch een Grand Slam. Mensen verwachten denk ik veel van mij, terwijl ik daar niet veel mee bezig ben. Maar ik ben blij zo te beginnen."

De nummer 22 van de wereld neemt het naar alle waarschijnlijkheid donderdag in de tweede ronde op tegen een andere Wit-Russische, Aliaksandra Sasnovitsj. Ze strandde vorig jaar in dat stadium van het toernooi, terwijl ze het jaar daarvoor nog knap de halve finales had bereikt.