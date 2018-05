Bertens plaatst zich met speels gemak voor tweede ronde op Roland Garros

De 26-jarige Bertens kon al na één uur en elf minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de zes jaar jongere Sabalenka.

In de eerste set pakte Bertens gelijk het initiatief en met een break in de openingsgame en bij 4-2 trok ze het bedrijf binnen een mum van tijd naar zich toe.

In de tweede set had Bertens het aanvankelijk wat lastiger, maar nadat ze een aanval van Sabalenka had afgeslagen, deelde ze zelf in de derde game op de service van de nummer 48 van de wereld de genadeklap uit.

Bertens neemt het naar alle waarschijnlijkheid donderdag in de tweede ronde op tegen de winnares van de partij tussen Sabalenka's landgenote Aliaksandra Sasnovitsj en de Tsjechische Denisa Allertová.

Halve finales

De geboren Wateringse werd vorig jaar in Parijs uitgeschakeld in de tweede ronde na een verrassende nederlaag tegen de Amerikaanse Catherine Bellis.

Bertens behaalde haar beste prestatie op het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar in 2016, toen ze knap de halve finales bereikte, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de latere winnares Serena Williams.

De gravelspecialiste verkeert in een goede vorm. Ze speelde eerder deze maand nog de finale van het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Madrid, maar was daarin niet opgewassen tegen Petra Kvitova.

Bertens sprong dankzij die prestatie op de wereldranglijst wel naar de vijftiende plaats, haar hoogste positie ooit, maar doordat ze vorige week als titelverdedigster al in de kwartfinales onderuit ging in Neurenberg is ze inmiddels de mondiale nummer 22.

Bertens is nog als enige Nederlander actief in het enkelspel op Roland Garros. Robin Haase (tegen David Goffin), Rìchel Hogenkamp (tegen Maria Sharapova) en Arantxa Rus (tegen Sloane Stephens) vonden allen in de eerste ronde hun Waterloo.