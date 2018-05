Hogenkamp laat tweevoudig winnares Sharapova wankelen in Parijs

Hogenkamp leek aanvankelijk een kansloze middag tegemoet te gaan, want in de eerste set won ze slechts elf punten. Na 25 minuten had Sharapova de set al binnen.

De tweede set leek ook snel naar Sharapova te gaan, die het toernoi in 2012 en 2014 op haar naam schreef. Hogenkamp kwam met 3-1 achter, maar kende een opleving en won de set alsnog.

Sharapova, die door een schorsing wegens meldoniumgebruik de afgelopen twee jaar ontbrak in Parijs, begon steeds slordiger te spelen. Hogenkamp maakte in de eerste drie games van de derde set geen enkele onnodige fout en kwam met 3-0 voor.

Sharapova wist zich net op tijd te hervinden en knokte zich in enkele lange en spannende games terug tot 3-3. Nadat de Russin ook de zevende game won en met 4-3 voor kwam, gooide Hogenkamp uit frustratie haar racket op het gravel.

Gebroken

Daarna was het verzet van de nummer 133 van de wereld gebroken. Sharapova pakte met enige moeite de laatste twee games en trok de wedstrijd uiteindelijk na één uur en 56 minuten naar zich toe.

De partij zou eigenlijk maandagavond gespeeld worden, maar werd wegens regenval een dag uitgesteld. Dinsdagmiddag mochten Sharapova en Hogenkamp wel in actie komen op Suzanne Lenglen, de tweede baan op Roland Garros.

Het was voor Hogenkamp haar tweede deelname aan de Grand Slam in Parijs, waar ze vorig jaar de tweede ronde haalde. Dit jaar overleefde ze de kwalificaties, waarna de loting haar aan de nummer 28 van de plaatsingslijst koppelde. Voor Sharapova wacht in de tweede ronde een duel met Donna Vekic, de Kroatische nummer vijftig van de wereld.

Bertens

Zondag ging Arantxa Rus al kansloos onderuit in de eerste ronde in Parijs. Ze verloor met 6-2 en 6-0 van de Amerikaanse Sloane Stephens. Kiki Bertens, de derde Nederlandse vrouw in het enkelspel, speelt later op dinsdag in de eerste ronde tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Robin Haase, de enige Nederlandse man in het enkelspel, werd zondag in een vijfsetter uitgeschakeld door de Belg David Goffin.