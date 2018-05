Nadal eenvoudig naar tweede ronde Roland Garros, ook Cilic en Muguruza door

Nadal had alleen in de derde set enige moeite met de Italiaan (6-4, 6-3 en 7-6 (9)). Het affiche werd gedeeltelijk op maandag afgewerkt, maar door regen kon de partij niet worden afgemaakt.

De nummer één van de wereld ging de catacomben in met een 2-0 voorsprong in sets, maar met 0-3 achterstand in de derde set.

Dinsdagmiddag werd de wedstrijd hervat en brak de 31-jarige Nadal direct terug, waarna de set gelijk op ging. In de tiebreak nam Bolelli een voorsprong en kreeg hij vier setpunten. De nummer 129 van de wereld kon het echter niet afmaken. Nadal sloeg op zijn derde matchpoint toe.

Bolelli is de eerste spelers sinds 2015 die zes games in een set wist te pakken tegen Nadal. De tienvoudig-winnaar van Roland Garros hoefde vorig jaar in zeven partijen slechts 35 games in te leveren.

Dankzij zijn tachtigste overwinning op het gravel in Parijs staat Nadal donderdag in de tweede ronde tegenover de Argentijn Guido Pella.

Cilic

Cilic, de nummer vier van de wereld, was met 6-3, 7-5 en 7-6 (4) te sterk voor James Duckworth. De partij tussen de Kroaat en de Australiër duurde twee uur en zestien minuten.

De 29-jarige Cilic was duidelijk een maatje te groot voor de drie jaar jongere Duckworth en dwong liefst twaalf breakpoints af, waarvan hij er maar drie benutte. Duckworth, die door blessureleed slechts de nummer 1067 van de ATP-ranking is, brak bij het enige breakpoint dat hij kreeg wel door de service van de 1.98 meter lange Cilic.

Cilic, die eerder dit jaar de finale van de Australian Open verloor van Roger Federer, heeft geen geweldige historie op het graveltoernooi. Hij kwam in elf eerdere deelnames slechts eenmaal verder dan de vierde ronde. Vorig jaar verloor hij in de kwartfinale van Stan Wawrinka.

In de tweede ronde neemt Cilic het op tegen de Pool Hubert Hurkacz die te sterk was voor Tennys Sandgren. De Amerikaan drong op de Australian Open eerder dit jaar nog verrassend door tot de kwartfinales.

Muguruza

In een duel tussen twee oud-winnaressen bereikte Muguruza overtuigend de tweede ronde ten koste van Svetlana Kuznetsova.

Muguruza, de nummer drie van de WTA-ranglijst, was met 7-6 (0) en 6-2 te sterk voor de mondiale nummer 43 Kuznetsova. De winnares van 2016 gaf in de eerste set tweemaal een break voorsprong weg, maar incasseerde in de tiebreak geen enkel punt.

De 24-jarige Spaanse nam in de tweede set een 4-1 voorsprong en liet de Russin - die in 2009 Roland Garros won - niet meer terugkomen in de wedstrijd. In de tweede ronde treft ze de 21-jarige Française Fiona Ferro.