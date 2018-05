Nadal bereikt simpel tweede ronde, Serena Williams wint bij rentree in Parijs

Nadal ondervond alleen in de derde set de nodige problemen met Bolelli. Hij maakte in de beslissende tiebreak een 3-6 achterstand en vier setpoints ongedaan en trok uiteindelijk alsnog met 11-9 aan het langste eind.

De partij werd gedeeltelijk op maandag afgewerkt, maar door de regen moesten beide spelers bij een 3-0 voorsprong voor Bolelli in de derde set de kleedkamers opzoeken en werd het restant dinsdag gespeeld.

Nadal neemt het in de tweede ronde op tegen de Argentijn Guido Pella, die in drie sets te sterk was voor de Portugees João Sousa: 6-2, 6-3 en 6-4.

De geboren Mallorcaan jaagt in Parijs op zijn elfde eindzege. Hij schreef het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar naast 2017 in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 op zijn naam.

Cilic

Marin Cilic bereikte dinsdag eveneens de tweede ronde. De als derde geplaatste Kroaat rekende in drie sets af met de Australiër James Duckworth: 6-3, 7-5 en 7-6 (4).

Cilic was duidelijk een maatje te groot voor Duckworth en dwong maar liefst twaalf breakpoints af, waarvan hij er echter slechts drie benutte.

De hardhitter kruist in de tweede ronde de degens met de Pool Hubert Hurkacz, die vier sets nodig had om zich te ontdoen van de Amerikaan Tennys Sandgren: 6-2, 6-2, 3-6 en 6-3.

Cilic reikte op Roland Garros nooit verder dan de kwartfinales. Hij werd vorig jaar in dat stadium uitgeschakeld door Stan Wawrinka, die maandag verrassend onderuit ging tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez.

Serena Williams

Serena Williams luisterde dinsdag haar rentree op Roland Garros op met een overwinning. De Amerikaanse voormalig nummer één van de wereld zette de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets opzij: 7-6 (4) en 6-4.

Williams baarde opzien met een bijzondere outfit. Ze kwam de baan op in een zwarte 'catsuit' met een rode rand om haar middel.

De drievoudig kampioene (2002, 2013 en 2015) stuit in de tweede ronde op de Australische Ashleigh Barty, die de Russische Natalia Vichljantseva kansloos liet: 6-3 en 6-1.

Williams speelt in de hoofdstad van Frankrijk haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de geboorte van haar dochter. Ze is door haar afwezigheid afgezakt naar de 451e plek op de wereldranglijst.

Muguruza

Garbiñe Muguruza maakte ook al geen fout in de eerste ronde. De als derde ingeschaalde Spaanse was in twee sets de baas over de Russische Svetlana Kuznetsova: 7-6 (0) en 6-2.

Muguruza gaf in de eerste set tweemaal een break voorsprong weg, maar incasseerde in de tiebreak geen enkel punt.

De eenmalig kampioen (2016) stuit in de tweede ronde op de Française Fiona Ferro, die de Duitse Carina Witthöft naar huis stuurde: 6-4 en 6-2.

Bij de vrouwen ligt de titelverdedigster er al uit. Jelena Ostepenko dolf zondag het onderspit tegen de Oekraïnse Katarina Kozlova.