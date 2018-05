Wozniacki eenvoudig naar tweede ronde Roland Garros, Azarenka uitgeschakeld

Wozniacki had op het Franse gravel weinig moeite met de Amerikaanse Danielle Collins. De Deense won de eerste set in een tiebreak, waarna het verzet van de mondiale nummer 42 was gebroken: 7-6 (2) en 6-1.

De als tweede geplaatste Wozniacki bereikte vorig jaar de kwartfinales van het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Dat was meteen ook haar beste prestatie ooit.

In de tweede ronde is de Spaanse Georgina Garcia Perez de volgende tegenstander van Wozniacki. De nummer 219 van de wereld was in de openingsronde Dalila Jakupovic uit Servië de baas: 6-3 en 6-4.

Azarenka

Azarenka verloor in twee sets van de Tsjechische Katerina Siniakova: 5-7 en 5-7. De Wit-Russin, voormalig nummer één van de wereld, werd in zowel de eerste als de tweede set bij een 5-6 achterstand gebroken, wat haar dus gelijk de set en de wedstrijd kostte.

Siniakova neemt het in de tweede ronde op tegen de Oekraïnse Kateryna Kozlova, die zondag de Letse titelverdediger Jelena Ostapenko eveneens in straight sets verraste: 7-5 en 6-3.

Azarenka bereikte in het verleden twee keer de halve finales op Roland Garros. Ze sneuvelde in 2012 en 2013 in dat stadium van het Grand Slam-toernooi.

De Wit-Russin dit jaar een ongeplaatste status in Parijs, omdat ze de afgelopen twee jaar vanwege een zwangerschap en een juridische strijd met haar ex-man over de voogdij van hun zoon nauwelijks in actie was gekomen en daardoor is afgezakt naar de 82e plaats op de WTA-ranking.

Kvitova

Petra Kvitova plaatste zich in tegenstelling tot Azarenka wel voor de tweede ronde op Roland Garros. De Tsjechische had wel drie sets nodig om zich te ontdoen van de Paraguayaanse Verónica Cepede Royg: 3-6, 6-1 en 7-5.

Kvitova leek na het verlies van de eerste set hetzelfde te overkomen als Azarenka, maar ze knokte zich in de tweede set knap terug en klaarde het karwei alsnog in de twaalfde game van de derde set.

De nummer acht van de plaatsingslijst kruist in de tweede ronde de degens met de Spaanse Lara Arruabarrena, die in twee sets te sterk was voor de Hongaarse Tímea Babos: 7-6 (5) en 6-3.

Kvitova behaalde haar beste prestatie op Roland Garros in 2012, toen ze zich net als Azarenka onder de laatste vier schaarde.