Haase baalt na verlies dat umpire liet doorspelen op 'te donkere' baan

De 31-jarige Haase had de eerste twee sets knap gewonnen en vond dat het te donker werd om verder te spelen. De umpire besloot echter om de partij uit te laten spelen, waarna de gefrustreerde Nederlander alsnog verloor.

"Ik hoopte en verwachtte dat de partij maandag afgemaakt zou worden. Na twee sets werd het al donker. Na de derde set dacht ik: nu stoppen we wel", zegt Haase voor de camera van FOX Sports.

"Uiteindelijk hebben we de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Dat was apart en voor mij ongunstig. Ik had er meer moeite mee dan Goffin."

Haase betreurt de manier waarop hij al in de eerste ronde strandde. "Voor mij is het simpel. De eerste vraag die je moet stellen is: willen we goed tennis of dat het wat lastiger wordt door de omstandigheden? Als het zo donker is, zou ik niet eens trainen."

Fysio

In de vierde set joeg Haase het publiek tegen zich in het harnas door een medische behandeling aan te vragen. Vermoed werd dat hij dat deed om tijd te rekken in de hoop dat de partij alsnog zou worden afgebroken, maar daar is volgens de Nederlander niets van waar.

Zelfs de fysio was van mening dat Haase een blessure veinsde. "Hij weigerde mij te behandelen", aldus Haase. "Dat was apart, maar ik kan er niets aan doen. Ik heb hem de laatste jaren gemeden, omdat hij mij op de US Open ook eens niet wilde behandelen."

Al met al gaf Haase ook toe dat zijn niveau na de eerste twee sets daalde: "Ik hoopte het vast te houden, maar dat lukte zeker in de vierde set niet. Daar was ik te onrustig. In de vijfde set stond ik er wel, maar had ik geen kans."

Net als Haase strandde Arantxa Rus zondag in de eerste ronde van Roland Garros. Maandag komt met Richèl Hogenkamp de derde van vier Nederlandse deelnemers in actie in Parijs. Kiki Bertens verschijnt later deze week op de baan voor haar eersterondepartij.