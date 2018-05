Geïrriteerde Haase geeft zege weg tegen Goffin op Roland Garros

Haase ging in vijf sets ten onder tegen Goffin: 6-4, 6-4, 4-6, 1-6 en 0-6. Na een kleine drie uur spelen besliste de nummer acht van de plaatsingslijst de partij op zijn eerste matchpoint.

In de eerste set leverden beide spelers meerdere malen hun servicegame in en verspeelde Haase op 5-3 een setpunt. Een game later sloeg de Hagenaar wel toe.

In het tweede bedrijf nam Haase direct een break voorsprong. Goffin herstelde het evenwicht in de zevende game, maar door een break in de tiende game verloor hij alsnog de set.

De nummer negen van de wereld liet zich door de 2-0 achterstand in set niet van de wijs brengen en kwam in de derde set, waarin Haase geïrriteerd raakte en in discussie ging met de umpire, meteen een break voor. Die gaf hij in het vervolg niet meer uit handen.

Donker

Haase wilde in het vierde bedrijf niet meer doorspelen omdat het volgens hem te donker was geworden. De umpire gaf echter geen gehoor aan het verzoek van de mondiale nummer 44.

De 31-jarige Haase kwam nog wel met 1-0 voor in die set, maar leverde vervolgens zes games op rij in. Bij het begin van de beslissende set onderging tot ontsteltenis van het publiek de Hagenaar een blessurebehandeling.

Desondanks speelde Haase wel verder, maar hij kon Goffin weinig partij meer bieden. De Belg gunde zijn opponent geen enkele game meer.