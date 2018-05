Arantxa Rus kansloos onderuit in eerste ronde Roland Garros

Voor Rus was de partij tegen de 25-jarige Amerikaanse eigenijk al een bonus. Vrijdag strandde ze al in de derde en laatste kwalificatieronde, maar door een afzegging van de Roemeense Monica Niculescu werd ze als lucky loser alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi.

De als tiende geplaatste Stephens bleek duidelijk een paar maatjes te groot voor de nummer 106 van de wereld. Rus leverde vijf keer haar service in en kreeg zelf de hele wedstrijd geen enkel breakpoint. Tegenover liefst 25 onnodige fouten zette ze bovendien maar twee winners.

Voor de 27-jarige Westlandse was het haar eerste wedstrijd in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi in vijf jaar tijd. Na haar uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon in 2013 kwam ze nooit meer verder dan de kwalificaties.

Acapulco

Rus bracht Stephens eerder dit jaar bij het WTA-toernooi van Acapulco aan het wankelen, maar in Parijs zat een verrassing tegen de Amerikaanse er geen moment in. Na een vroege break liep ze al snel achter de feiten aan, waarna een dubbele fout op 5-2 een abrupt einde aan de eerste set maakte.

In de tweede set had de Nederlandse, die in 2012 met de 61e plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst bereikte, nog minder in te brengen. Ze leverde meteen op love haar service in en wist ook daarna geen game meer te pakken.

Op het Parijse gravel leverde Rus in 2012 haar beste prestatie op Grand Slam-niveau. Pas in de vierde ronde zette Kaia Kanepi uit Estland haar destijds de voet dwars.

Er zijn met Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Robin Haase nog drie Nederlanders actief in het enkelspel. Die laatste komt later zondag in actie tegen de Belg David Goffin.