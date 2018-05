Venus Williams al in eerste ronde Roland Garros uitgeschakeld

Williams ging in één uur en 42 minuten ten onder tegen Wang. In de eerste set werkte ze een snelle break achterstand nog weg, maar een tweede break in de negende game wist ze niet meer te repareren.

De nummer negen van de wereld nam de nummer negen van de wereld een 3-0 voorsprong, maar knokte Wang zich knap terug tot 3-3. De set leek op een tiebreak uit te draaien, maar op 5-5 forceerde mondiale nummer 91 opnieuw een break. Een game later maakte ze het karwei op haar eerste matchpoint af.

Williams haalde in 2002 nog de finale van Roland Garros, waarin haar zus Serena Williams te sterk was. Vorig jaar reikte de zevenvoudig Grand Slam-winnares tot de vierde ronde in Parijs, waarin ze verloor van de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Svitolina

Elina Svitolina bereikte met moeite de tweede ronde. De Oekraïense rekende in twee sets af met de Australische Ajla Tomljanovic: 7-5 en 6-3.

Svitolina kwam in de eerste set op een schier onoverbrugbare 5-1 achterstand, maar ze schakelde op het juiste moment een tandje bij en trok alsnog met 7-5 aan het langste eind. Ze begon wel scherp aan de tweede set en met een break in de achtste game legde ze de basis voor de overwinning.

De nummer vier van de plaatsingslijst kruist in de tweede ronde de degens met de winnaar van de partij tussen de Italiaanse kampioen van 2010 Francesca Schiavone en de Slowaakse Viktória Kuzmová. Svitolina haalde twee keer (in 2015 en vorig jaar) de kwartfinales op Roland Garros en won vorige week nog het prestigieuze WTA-toernooi van Rome.

Dimitrov

In het mannentoernooi was Dimitrov n de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Egyptenaar Mohamed Safwat: 6-1, 6-4 en 7-6 (1). De Bulgaar trok de eerste twee sets binnen een mum van tijd naar zich toe en moest alleen in de derde set zijn beste tennis laten zien.

Safwat maakte zijn debuut op Roland Garros en was de eerste Egyptenaar sinds 22 jaar die zijn opwachting mocht maken op een Grand Slam-toernooi.

De nummer 182 van de wereldranglijst werd in Parijs echter al in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld, maar mocht op het laatste moment toch nog als lucky loser aantreden vanwege een rugblessure van de Serviër Viktor Troicki.

Dimitrov neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolás Jarry en de Amerikaan Jared Donaldson.

De nummer vier van de plaatsingslijst kwam in Parijs nooit verder dan de derde ronde. Hij vond zowel in 2013 als vorig jaar in dat stadium van het toernooi zijn Waterloo.