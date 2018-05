Titelverdedigster Ostapenko strandt in Parijs, Zverev wel verder

De pas twintigjarige Ostapenko, als vijfde geplaatst in Parijs, verloor met 7-5 en 6-3 van Katarina Kozlova uit Oekraïne.

Vorig jaar won de Letse Ostapenko in de finale van Roland Garros nog van de huidige nummer één van de wereld, Simona Halep. Tegen Kozlova, de Oekraïense nummer 67 van de wereld, had ze het echter heel lastig.

In de eerste set werd ze op 5-5 gebroken, waarna de set met 7-5 naar Kozlova ging. In de tweede set kwam ze een derde break van Kozlova niet meer te boven en restte haar een vroege aftocht.

Williams (37) ging in één uur en 42 minuten ten onder tegen de Chinese Qiang Wang: 6-4 en 7-5. In de eerste set werkte ze een snelle break achterstand nog weg, maar een tweede break in de negende game wist ze niet meer te repareren. De nummer negen van de wereld kwam in de tweede set met 3-0 voor, maar gaf het alsnog weg.

In 2002 haalde Williams nog de finale van Roland Garros, waarin haar zus Serena te sterk was. Vorig jaar reikte de zevenvoudig Grand Slam-winnares tot de vierde ronde in Parijs, waarin ze verloor van de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Svitolina

Elina Svitolina bereikte met moeite de tweede ronde. De Oekraïense, als vierde geplaatst, rekende in twee sets af met de Australische Ajla Tomljanovic: 7-5 en 6-3.

De als tiende gerangschikte Sloane Stephens staat ook in de tweede ronde. Ze had eerder op de dag weinig moeite met Arantxa Rus, die als lucky loser tot Roland Garros werd doorgedrongen. Het werd 6-2 en 6-0 voor de winnares van de US Open.

Zverev

In het mannentoernooi staat de als tweede geplaatste Alexander Zverev in de tweede ronde. De Duitser kende weinig moeite met Ricardas Berankis uit Litouwen: 6-1, 6-1 en 6-2.

De als vierde gerangschikte Grigor Dimitrov overleefde ook zonder problemen de eerste ronde. Hij was in drie sets te sterk voor de Egyptenaar Mohamed Safwat: 6-1, 6-4 en 7-6 (1). De Bulgaar trok de eerste twee sets binnen een mum van tijd naar zich toe en moest alleen in de derde set zijn beste tennis laten zien.

Safwat maakte zijn debuut op Roland Garros en was de eerste Egyptenaar sinds 22 jaar die zijn opwachting mocht maken op een Grand Slam-toernooi.

Pablo Carreno-Busta begon eveneens goed aan Roland Garros. De als tiende geplaatst Spanjaard moest een set afstaan aan qualifier Jozef Kovalík uit Slowakije, maar won wel. Het werd 4-6, 6-1, 7-5 en 7-6 (6).