Schuurs pakt in Neurenberg voor tweede week op rij dubbeltitel

Schuurs en Srebotnik, als derde geplaatst op het Duitse gravel, sloegen in de finale tegen de Belgische Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson in de supertiebreak toe: 3-6, 6-3 en 10-7.

Schuurs had vorige week met de Australische Ashleigh Barty al de eindzege gepakt in Rome door in de finale af te rekenen met de Tsjechischen Barbora Strycova en Andrea Hlavackova.

De zus van Ajax-aanwinst Perr Schuurs zegevierde eerder dit jaar met Kiki Bertens in Brisbane en met de Belgische Elise Mertens in Hobart.

Larsson moest zaterdag liefst drie keer in actie komen in Neurenberg, waar de regen het programma deze week flink overhoop gooide.

De Scandinavische veroverde de titel in het enkelspel door de Amerikaanse Alison Riske in de finale te verslaan. Ze moest daarna met Flipkens aantreden voor de halve finales in het dubbelspel, gevolgd door de eindstrijd.