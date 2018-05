Haase en Rus op openingsdag Roland Garros al de baan op

De 31-jarige Haase sluit de eerste dag van het Grand Slam-toernooi af op baan 1. De Hagenaar staat voor een flinke opgave, want hij treft de als achtste geplaatste Goffin.

Voor hun partij worden eerst nog drie andere partijen afgewerkt, waaronder die tussen Kei Nishikori en Maxime Janvier en tussen Johanna Konta en Julia Puntintseva. Het programma in Parijs begint om 11.00 uur.

Haase speelde vijf keer eerder tegen de 27-jarige Belg. Alleen vorig jaar in Gstaad was hij de Goffin de baas. Twee weken geleden verloor de Hagenaar nog in Madrid: 7-5 en 6-3.

Het lukte Haase bij de tweede Grand Slam van het jaar nog nooit om verder dan de tweede ronde te komen. Vorig jaar was dat ook het eindstation voor de huidige nummer 44 van de ATP-ranglijst.

Rus

Rus mag al vroeg aan de bak. De Monsterse, die als 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi werd toegelaten, speelt de tweede partij van de dag op baan 18. Haar opponente is Sloane Stephens, de Amerikaanse US Open-winnares.

De 27-jarige Rus, die na haar verlies in de laatste kwalificatieronde profiteerde van de afzegging van de Roemeense Monica Niculescu, haalde in 2012 de achtste finales en deed een jaar later voor het laatst mee.

Naast Haase en Rus, de mondiale nummer 106, doen er nog twee Nederlanders mee op Roland Garros: Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp. Zij komen op z'n vroegst pas maandag de baan op.