McEnroe denkt dat Bertens hoge ogen kan gooien op Roland Garros

De 26-jarige Nederlandse reikte in 2016 tot de halve finales op het Franse gravel en moet ook dit jaar tot de favorieten gerekend worden, denkt McEnroe.

"Bertens zou weleens hoge ogen kunnen gooien", zegt de Amerikaan tegen Eurosport. "Er zijn een stuk of tien à vijftien vrouwen die ver kunnen komen en zij is er een van. Ze is aan een goed jaar bezig en kan op gravel goed uit de voeten, dus ik zie het wel gebeuren."

Met een toernooizege in Charleston en een knappe finaleplek in Madrid op zak reist Bertens af naar Parijs, waar ze haar goede vorm op gravel een vervolg hoopt te geven.

De Wateringse is als achttiende geplaatst en stuit in de eerste ronde op de pas twintigjarige Aryna Sabalenka, de nummer 48 van de WTA-ranglijst.

Bertens staat zelf achttiende en kan pas in de derde ronde een hoger geplaatste speler ontmoeten: de Duitse Angelique Kerber. In de kwartfinales wacht mogelijk een ontmoeting met de mondiale nummer één Simona Halep uit Roemenië.

Laatstgenoemde wist de hoge verwachtingen echter nog nooit waar te maken en wacht nog op haar eerste Grand Slam-titel. McEnroe ziet dan ook geen uitgesproken favoriet op Roland Garros: "Ik kan me werkelijk niet herinneren dat het bij de vrouwen ooit zo open lag als dit jaar."

Bertens is niet de enige Nederlandse die in Frankrijk in actie komt op haar favoriete ondergrond. Richèl Hogenkamp overleefde het kwalificatietoernooi en Arantxa Rus werd als 'lucky loser' toegelaten.