Hogenkamp treft Sharapova op Roland Garros, Rus plaatst zich alsnog

Daardoor is Nederland met drie vrouwen vertegenwoordigd op Roland Garros. Kiki Bertens, die twee jaar geleden in Parijs knap de halve eindstrijd haalde, was al zeker van deelname. Bij de mannen komt Robin Haase in het hoofdtoernooi uit.

Hogenkamp, die vorig jaar voor het eerst meedeed en toen de tweede ronde haalde, nam de laatste horde door de pas zeventienjarige Canadese Bianca Andreescu te verslaan. Het werd na een lange partij 6-3 en 7-6 (9).

In de eerste set van haar partij tegen Andreescu pakte Hogenkamp, nadat ze via een lange game op 3-2 was gekomen, een break voorsprong die ze niet meer weggaf. De Doetinchemse kwam in de tweede set met 5-3 achter, maar sleepte er alsnog een tiebreak uit.

Daarin leek ze soepel op weg naar de winst en daarmee een Roland Garros-ticket, maar ze liet aanvankelijk vier matchpoints onbenut. Na een slijtageslag sloeg ze bij een 10-9 voorsprong alsnog toe.

Hogenkamp, de mondiale nummer 134, treft op het gravel van Parijs met Sharapova niet de minste. De nummer 28 van de plaatsingslijst is voormalig nummer één van de wereld en won Roland Garros in 2012 en 2014.

Rus

Rus moest in de derde en laatste kwalificatieronde haar meerdere erkennen in de Italiaanse Deborah Chiesa: 7-6 (5) en 6-2.

Dat betekende aanvankelijk einde verhaal, maar door een afzegging van de Roemeense Monica Niculescu mag ze alsnog meedoen aan Roland Garros. De Monsterse treft in de eerste Sloane Stephens, de US Open-winnaar van vorig jaar.

De 27-jarige Rus knokte zich in de eerste set iedere keer terug van een break achterstand tegen de nummer 163 van de wereld. In de tiebreak kon ze echter niet doorpakken en moest ze alsnog buigen. In de tweede set begon Rus toch weer sterk en pakte een break voorsprong. De 21-jarige Italiaanse won toen echter vijf games op rij.

Rus, de nummer 106 van de wereld, was er in 2013 voor het laatst bij op Roland Garros. Een jaar eerder haalde ze zelfs de vierde ronde.