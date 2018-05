Argentijnse tennisser Kicker schuldig bevonden aan matchfixing

Kicker doet vanwege de aanstaande schorsing niet mee aan Roland Garros, de Grand Slam in Parijs die zondag begint. De Argentijn is momenteel de nummer 84 van de wereld.

Kicker heeft een duel in juni 2015 in het Italiaanse Padova en een partij in september 2015 in het Colombiaanse Barranquilla vervalst. Hij is schuldig bevonden door een rechtsorgaan in Miami en wacht nog op zijn straf.

De zaak werd al op 20 maart behandeld, waarna donderdag bleek dat Kicker schuldig is bevonden. Het is nog onbekend waaneer de strafmaat bepaald wordt.

Kicker won nog geen ATP-toernooi maar wel drie challengers. In januari bereikte hij met de derde ronde op de Australian Open zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam.