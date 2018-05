Haase in openingsronde Roland Garros tegen Goffin, Bertens treft Sabalenka

Goffin, de nummer negen van de wereld, en Haase troffen elkaar vijf keer eerder. Alleen vorig jaar in Gstaad was de 31-jarige Haase de Belg de baas.

Twee weken geleden in Madrid was Goffin (27) nog in twee sets te sterk voor de huidige mondiale nummer 44: 7-5 en 6-3.

Vorig jaar sneuvelde Haase in de tweede ronde. Hij was toen niet opgewassen tegen Rafael Nadal, die vervolgens ook het toernooi won. Bij de vrouwen is Jelena Ostapenko de titelverdedigster.

Bertens

Bertens en Sabalenka troffen elkaar één keer eerder. Dat was vorig jaar in confrontatie in de Fed Cup. De 26-jarige Bertens won toen moeizaam in drie sets van de huidige nummer 48 van de wereld.

Gezien haar prestaties op gravel moet Bertens geen probleem hebben met de twintigjarige Wit-Russin. Bertens speelt momenteel in Neurenberg, waar ze in de kwartfinales staat. Ze bereikte onlangs de finale van het sterk bezette toernooi in Madrid.

Sabalenka kan daar weinig tegenover zetten. Ze wist weliswaar via de kwalificaties door te dringen tot de graveltoernooien van Rome en Madrid maar ging steevast in de eerste ronde ten onder.

Halve finale

Bertens hoopt in Parijs op een herhaling van 2016. Toen bereikte ze verrassend de halve finales. Vorig jaar ging ze al in de tweede ronde ten onder tegen de Amerikaanse Catherine Bellis.

Er kunnen zich nog twee andere Nederlandse vrouwen plaatsen voor het hoofdtoernooi. Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus moeten daarvoor nog één partij winnen in de kwalificaties.