Arantxa Rus nog één zege verwijderd van Roland Garros-deelname

In de laatste kwalificatieronde neemt Rus het op tegen de winnares van de partij tussen de Italiaanse Deborah Chiesa en de Sloveense Tamara Zidansek. Die partij staat vrijdag op het programma.

Ook Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs zijn nog actief in het kwalificatietoernooi. Hogenkamp speelt later op donderdag in de voorlaatste ronde tegen Ons Jabeur uit Tunesië en Schoofs treft de Duitse Tamara Korpatsch.

Vooralsnog is Kiki Bertens de enige Nederlandse vrouw die meedoet aan Roland Garros en de nummer achttien van de wereld kent een uitstekende voorbereiding op het Grand Slam-toernooi waarop ze twee jaar geleden de halve eindstrijd haalde.

Bertens reikte onlangs knap tot de finale van het graveltoernooi in Madrid en staat in Neurenberg momenteel in de halve eindstrijd. Haar halvefinalepartij tegen de Duitse Mona Barthel had woensdag eigenlijk al gespeeld moeten worden, maar regen gooit tot dusver roet in het eten. De nieuwe richttijd is 14.30 uur.

Bij de mannen is Robin Haase zeker van deelname aan Roland Garros. De Hagenaar kwam in Parijs nooit voorbij de tweede ronde. Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar begint zondag.