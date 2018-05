Schoofs naar tweede kwalificatieronde Roland Garros, Lemoine onderuit

Schoofs moet nog twee kwalificatieduels overleven om tot het hoofdtoernooi in Parijs te worden toegelaten. Donderdag neemt de huidige nummer 179 van de wereldranglijst het op tegen de Duitse Korpatsch, de mondiale nummer 145.

De dertigjarige Schoofs speelde nog nooit op een Grand Slam. Tegen Ahn, de nummer 128 van de WTA-ranking, kwam ze in de eerste set met 4-1 voor, maar had ze toch een tiebreak nodig om de set te winnen.

In de tweede set verloor Schoofs haar eerste drie opslagbeurten, waardoor ze met 1-5 achter kwam en de set uiteindelijk met 2-6 verloor. In de derde set had ze aan een vroege break voldoende. Op haar vijfde matchpoint besliste ze de partij.

Lemoine

Lemoine verloor haar eersterondepartij woensdag van de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo met 2-6, 7-6(1) en 6-4. De partij werd dinsdag uitgesteld vanwege regen, waarna Lemoine een dag later uitstekend begon tegen de nummer 189 van de wereld.

De Woerdense won de eerste set overtuigend en had in de tweede set kans om het af te maken. Dat lukte niet, waarna Di Lorenzo de tiebreak won en in de derde en beslissende set beter was. Vorig jaar haalde de 26-jarige Lemoine, die 259e staat, wel het hoofdtoernooi in Parijs, waarin ze meteen verloor van de Amerikaanse Catherine Bellis.

Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus plaatsten zich dinsdag al wel voor de tweede ronde. Bij de mannen ging Tallon Griekspoor in de eerste ronde onderuit.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn de enige Nederlanders die in Parijs direct zijn toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat zondag begint.