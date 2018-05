Hogenkamp en Rus naar tweede voorronde Roland Garros, Griekspoor eruit

Rus is als nummer 106 van de wereld als derde geplaatst in de kwalificaties. Ze had geen enkele moeite met de Française Manon Arcangioli, de nummer 292 van de wereld. Rus won met 6-3 en 6-0.

Hogenkamp, de huidige mondiale nummer 134, had slechts drie kwartier nodig om af te rekenen met de Japanse Miharu Imanishi. De 26-jarige Doetinchemse stond maar twee games af tegen de mondiale nummer 188: 6-2 en 6-0.

Quirine Lemoine zou later op dinsdag ook de eerste kwalificatieronde spelen, maar haar partij tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo is naar woensdag verplaatst vanwege het slechte weer.

Bibiane Schoofs komt woensdag eveneens in actie in de eerste kwalificatieronde. Ze is gekoppeld aan de als negentiende geplaatste Kristie Ahn uit de Verenigde Staten. Kiki Bertens is als nummer achttien van de wereld rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.

Griekspoor

De 21-jarige Griekspoor ging in twee sets onderuit tegen de Amerikaan Reilly Opelka: 7-5 en 6-3. De speler uit Nieuw-Vennep moet daardoor nog altijd wachten op zijn debuut in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi.

De huidige nummer 222 van de wereld was in de eerste set gelijkwaardig aan de twintigjarige Opelka, de mondiale nummer 144. Bij 6-5 wist de Nederlander zijn eigen opslagbeurt niet te behouden, waardoor de set naar de Amerikaan ging.

Opelka liep in de tweede set snel uit naar 3-0. Zijn zege kwam daarna niet meer in gevaar. Door de nederlaag van Griekspoor is Robin Haase dit jaar de enige Nederlandse deelnemer in het enkelspel voor mannen.