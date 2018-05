Organisatie geeft Serena Williams geen geplaatste status op Roland Garros

De 36-jarige Williams, die door de geboorte van haar dochter in september lange tijd niet in actie kwam, staat 453e op de wereldranglijst. Ze is daardoor niet automatisch geplaatst.

Roland Garros had gebruik kunnen maken van een speciale regel om Williams alsnog een geplaatste status te geven, maar in een verklaring laat de organisatie weten dat niet te doen. "De 32 geplaatste spelers worden een afspiegeling van de ranking van deze week", aldus de organisatie.

Normaal gesproken zou Williams door haar lage ranking zelfs kwalificaties moeten spelen, maar dat hoeft niet. De Amerikaanse heeft een 'beschermde status' voor speelsters die om uiteenlopende redenen lange tijd niet hebben kunnen spelen.

Bertens

Doordat Williams niet geplaatst is, kan ze donderdag bij de loting in de eerste ronde gekoppeld worden aan Simona Halep, de nummer één bij de vrouwen, of Kiki Bertens. De 26-jarige Nederlandse, die deze week haar titel verdedigt in Neurenberg, is de nummer achttien van de wereld.

Bertens kan in de eerste twee rondes geen geplaatste speelsters treffen. Vorig jaar overleefde Bertens de tweede ronde niet, nadat ze in 2016 nog stuntte met een plek in de halve finales, waarin ze verloor van Williams.

Bij de mannen is tienvoudig winnaar Rafael Nadal als eerste geplaatst voor Roland Garros, dat zondag begint in Parijs.