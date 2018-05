Titelverdedigster Bertens begint met simpele zege in Neurenberg

Bertens zette Radanovic, die zich via de kwalificaties plaatste voor het hoofdtoernooi in Neurenberg, in iets meer dan een uur spelen opzij: 6-1, 6-1.

De nummer drie van de plaatsingslijst liep in een mum van tijd uit naar 5-0. Radanovic, de nummer 293 van de wereld, pakte in het vervolg van de eerste set nog slechts één game.

In het tweede bedrijf nam Bertens een 3-0 voorsprong. Radanovic maakte nog wel één break ongedaan, maar won daarna geen enkele game meer. De Nederlandse maakte de partij af op haar tweede matchpoint.

De mondiale nummer achttien won haar eerste partij sinds ze ruim een week geleden de finale van het sterk bezette toernooi in Madrid verloor van de Tsjechische Petra Kvitova. Afgelopen week ging ze in Rome al in de eerste ronde ten onder tegen de Griekse Maria Sakkari.

Roland Garros

De afgelopen twee jaar veroverde Bertens de titel in de Duitse stad. In de tweede ronde stuit ze op de winnares van het Duitse onderonsje tussen Mona Barthel en Carina Witthöft.

De 26-jarige Bertens bereidt zich in Neurenberg voor op Roland Garros. Vorig jaar kwam ze in Parijs niet verder dan de tweede ronde. Een jaar eerder verraste ze met een plek in de halve finales op het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar.