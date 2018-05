Canadees Raonic meldt zich af voor Roland Garros met knieblessure

Raonic wil de rest van het gravelseizoen overslaan en daarna zijn rentree op gras maken. Op Wimbledon stond hij in 2016 in de finale, waarin Andy Murray te sterk was. Op Roland Garros kwam de 27-jarige tennisser nooit verder dan de kwartfinale.

"Ik heb deze beslissing met pijn in het hart genomen'', zegt Raonic, die inmiddels is gezakt naar de 28e plaats op de wereldranglijst. "Aan Roland Garros bewaar ik mooie herinneringen. Ik had er graag gespeeld. Op dit moment gaat het echter niet."

Eind vorig seizoen liet Raonic ook de US Open al schieten, toen vanwege een polsblessure. Bij de Australian Open strandde hij in januari al in de eerste ronde.