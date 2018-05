Nadal weer nummer één van wereld na achtste titel in Rome

De 31-jarige Nadal versloeg in de eindstrijd in de Italiaanse hoofdstad Alexander Zverev in drie sets: 6-1, 1-6 en 6-3. Overigens was Nadal een week geleden ook nog de nummer één, maar door zijn nederlaag in de kwartfinales in Madrid moest hij die plek even afgeven aan Federer, die het gehele gravelseizoen overslaat.

Nadal, die in 2008 voor het eerste de nummer één van de wereld was, begint komende week aan zijn 174e week als lijstaanvoerder. Daarmee staat hij zesde achter Federer (309 weken), Pete Sampras (286 weken), Ivan Lendl (270 weken), Jimmy Connors (268 weken) en Novak Djokovic (223 weken).

Nadal moet de komende weken aan de bak om nummer één te blijven. Vorig jaar pakte hij zijn tiende titel op Roland Garros en dus heeft hij veel punten te verdedigen. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint op zondag 27 mei.

Regen

In Rome staat de teller van Nadal nu dus op acht titels, al leek het in de eindstrijd tegen Zverev even mis te gaan. De Duitser dacht na verlies van de eerste set een antwoord te hebben gevonden op het 'powertennis' van Nadal.

In de beslissende derde set stond de 21-jarige Zverev, nummer drie van de wereld, met 3-1 voor toen het begon te regenen. De bui kwam als een geschenk uit de hemel voor Nadal, die totaal niet in de wedstrijd zat.

Na een korte onderbreking won Nadal zijn servicegame, om vervolgens weer de kleedkamer op te zoeken toen het opnieuw ging regenen. Na een klein uur verschenen de spelers weer op de baan. Nadal verloor vervolgens geen game meer en stelde zo de eerste plaats op de ranglijst veilig.

Bij de vrouwen ging de titel eerder op de dag naar de Oekraïense Elina Svitolina, die in twee sets (6-0 en 6-4) te sterk was voor de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld.

Demi Schuurs pakte met Ashleigh Barty de titel in het dubbelspel. Het Nederlands/Australische koppel was in de eindstrijd met 6-3 en 6-4 te sterk voor het Tsjechische duo Barbora Strycova/Andrea Hlavackova.