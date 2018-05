Schuurs pakt met Barty dubbeltitel op gravel in Rome

Het Nederlands/Australische koppel was in de eindstrijd in de Italiaanse hoofdstad met 6-3 en 6-4 te sterk voor het Tsjechische duo Barbora Strycova/Andrea Hlavackova.

Het is voor Schuurs de grootste titel in haar loopbaan. Ze won dit jaar met de Belgische Elise Mertens het toernooi van Hobart en was met Kiki Bertens de beste in Brisbane.

Eerder pakte de 24-jarige Limburgse ook al dubbeltitels in Guangzhou, Boekarest en Katowice.

Schuurs, zus van Ajax-aanwinst Perr Schuurs, is de nummer 28 van de wereldranglijst voor dubbelspeelsters. Ze zal door haar toernooiwinst in Rome waarschijnlijk stijgen naar de 22e plaats.

Svitolina

In het enkelspel in Rome prolongeerde Elina Svitolina haar titel. De Oekraïense had in de finale geen enkele moeite met de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld: 6-0 en 6-4.

In een herhaling van de finale van vorig jaar was Halep niet in goede doen. De 26-jarige Roemeense had last van haar heup en ging in de tweede set met een achterstand van 3-2 naar de kleedkamer voor een behandeling van de fysio.

In de eerste set werd Halep weggespeeld door Svitolina. Waar de nummer vier van de wereld vorig jaar nog met moeite en in drie sets won, had ze deze keer in nog geen twintig minuten de eerste set binnen.

Toen Halep terugkeerde uit de kleedkamer was ze met haar pijnlijke heup niet meer in staat terug te komen in de wedstrijd. De 23-jarige Svitolina bleef stoïcijns haar goede spel spelen en mocht de twaalfde WTA-titel bijschrijven op haar palmares.