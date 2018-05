Del Potro twijfelt door liesblessure over deelname Roland Garros

"Uit medische onderzoeken is gebleken dat ik in Rome mijn lies verrekt heb", schrijft de 29-jarige Del Potro op Twitter.

Del Potro gaf op het Italiaanse ATP-toernooi eerder deze week op in zijn achtstefinalepartij tegen de Belg David Goffin. De Argentijnse nummer zes van de wereld had de eerste set verloren, maar leidde in de tweede set met 5-4 toen hij het voor gezien hield.

"Ik ben inmiddels aan mijn revalidatie begonnen en we zullen de situatie de komende dagen goed in de gaten houden", aldus Del Potro. "Aan de hand daarvan beslis ik of aan Roland Garros kan deelnemen."

In 2009 reikte Del Potro nog tot de halve finales in Parijs, waarin hij moest buigen voor Roger Federer. Vorig jaar was de derde ronde het eindstation voor de Argentijn, die in 2018 al de beste was in Acapulco en Indian Wells.

Roland Garros, de tweede Grand Slam van het jaar, begint volgende week zondag 27 mei. Recordkampioen Rafael Nadal verdedigt zijn titel en hoopt zich voor de elfde keer tot winnaar te laten kronen op het Franse gravel.