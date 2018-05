Nadal ontmoet Djokovic in halve finales graveltoernooi Rome

Nadal won in de kwartfinales in drie sets van thuisspeler Fabio Fognini. Na twee uur en een kwartier stond er 4-6, 6-1 en 6-2 op het scorebord in het voordeel van de zevenvoudig winnaar in Rome.

De nummer twee van de wereld won het Masterstoernooi in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 en 2013, maar verloor de laatste drie jaar telkens in de kwartfinales.

De 31-jarige Nadal verloor vorige week in Madrid voor het eerst dit jaar een wedstrijd op gravel. Dominic Thiem maakte in de kwartfinales van het toernooi in de Spaanse hoofdstad een einde aan een reeks van 21 gewonnen partijen en vijftig gewonnen sets op rij van Nadal op zijn favoriete ondergrond.

In zijn veertiende duel met Fognini serveerde de geboren Mallorcaan in eerste instantie matig, waardoor de Italiaan vrijdag door twee breaks de eerste set kon pakken.

Daarna stelde Nadal orde op zaken. Zijn eerste servicepercentage ging significant omhoog, waardoor hij nog maar zeven punten verloor in zijn eigen opslaggames en Fognini voor de elfde keer versloeg.

Djokovic

Djokovic dwong een plek in de halve finales af door af te rekenen met de Japanner Kei Nishikori. Na bijna tweeënhalf uur sloeg de voormalig nummer één van de wereld toe op zijn eerste matchpoint: 2-6, 6-1, 6-3.

Djokovic schreef het toernooi in Rome al vier keer op zijn naam en verloor de afgelopen twee jaar de finale. In 2016 moest de huidige nummer achttien van de wereld zijn meerdere erkennen in Andy Murray en vorig jaar was Alexander Zverev hem de baas.

Tegen Nishikori had Djokovic het aanvankelijk lastig, maar in het tweede bedrijf herstelde hij de orde. In de beslissende set werkte de mondiale nummer 24 één break weg, maar kwam hij een tweede break op 4-3 niet meer te boven.

In de andere halve finale in Rome stuit de Kroaat Marin Cilic, die de Spanjaard Pablo Carreño Busta versloeg, op de winnaar van de partij tussen titelverdediger Zverev en de Belg David Goffin.