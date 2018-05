Nadal ten koste van Shapovalov naar kwartfinales in Rome

De 31-jarige Nadal kon na één uur en 24 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van zijn twaalf jaar jongere tegenstander.

Nadal en Shapovalov hielden elkaar in de eerste set lange tijd in evenwicht, maar bij 3-3 plaatste de geboren Mallorcaan de eerste break en die voorsprong stond hij niet meer af: 6-4.

De zevenvoudig winnaar in Rome liet Shapovalov in de tweede set volstrekt kansloos en maakte het bij 5-1 op zijn eerste matchpoint gelijk af.

Shapovalov was woensdag in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Robin Haase: 7-6 (3), 6-7 (5) en 6-3.

Fogniniversloeg Gojowczyk met 6-4 en 6-4.

Fognini

Nadal neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de Italiaan Fabio Fognini, die in twee sets afrekende met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-4 en 6-4.

Nadal speelde woensdag tegen Dzumhur (6-1 en 6-0 zege) zijn eerste wedstrijd sinds zijn nederlaag van vorige week tegen Dominic Thiem in de kwartfinales van het Masterstoernooi van Madrid.

De zestienvoudig Grand Slam-kampioen verloor daardoor zijn nummer één-positie op de wereldranglijst aan Roger Federer en zag een einde komen aan zijn recordreeks van vijfig gewonnen sets op rij op gravel.

Nadal was in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 en 2013 de sterkste in Rome en in 2011 en 2014 de op één na beste in de hoofdstad van Italië.

Djokovic

Naast Nadal bereikte Novak Djokovic de laatste acht. De Serviër versloeg de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas in twee sets: 6-1 en 7-5.

Het is voor Djokovic pas zijn eerste kwartfinaleplaats van het jaar. Hij was langdurig uitgeschakeld door een elleboogblessure.

Djokovic kruist voor een plek in de halve finales de degens met de Japanner Kei Nishikori, die de Duitser Philipp Kohlschreiber in twee sets opzij zette: 6-1 en 6-2.

De Duitse titelverdediger Alexander Zverev, de Kroaat Marin Cilic, de Belg David Goffin en de Spanjaard Pablo Carreño Busta zijn de overige kwartfinalisten.