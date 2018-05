Nadal en Djokovic bereiken eenvoudig derde ronde in Rome

Nadal gaf Dzumhur geen schijn van kans en gunde hem alleen de zesde game van de eerste set: 6-1 en 6-0.

De zevenvoudig winnaar in Rome neemt het voor een plek in de kwartfinales mogelijk op tegen Robin Haase. De Nederlander moet woensdagavond dan wel Denis Shapovalov zien te verslaan.

Nadal speelde tegen Dzumhur zijn eerste wedstrijd sinds zijn nederlaag van vorige week tegen Dominic Thiem in de kwartfinales van het Masterstoernooi van Madrid.

De zestienvoudig Grand Slam-kampioen verloor daardoor zijn nummer één-positie op de wereldranglijst aan Roger Federer en zag een einde komen aan zijn recordreeks van vijfig gewonnen sets op rij op gravel.

Nadal was in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 en 2013 de sterkste in Rome en in 2011 en 2014 de op één na beste in de hoofdstad van Italië.

Djokovic

Djokovic had wat meer moeite met Basilashvili, maar een break in de eerste set en twee breaks in de tweede set volstonden voor een 6-4 en 6-2 zege.

De viervoudig winnaar in Rome kruist in de derde ronde de degens met Albert Ramos, die John Isner in drie tiebreaks opzij zette: 6-7 (5), 7-6 (2) en 7-6 (5).

Djokovic haalde vorig jaar de finale, maar was daarin niet opgewassen tegen Alexander Zverev, die woensdagavond in actie komt tegen Matteo Berrettini.

Thiem werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De Oostenrijker moest zijn meerdere erkennen in Fabio Fognini: 4-6, 6-1 en 3-6.

Naast Nadal, Djokovic en Fognini schaarden ook Kei Nishikori (6-7 (4), 7-5 en 6-4 tegen Grigor Dimitrov), Marin Cilic (6-7 (3), 6-1 en 7-6 (1) tegen Ryan Harrison), Juan Martin Del Potro (7-5 en 6-3 tegen Stefanos Tsitsipas) en Aljaz Bedene (opgave bij 6-4 van Kevin Anderson) zich onder de laatste zestien.