Bertens kan finaleplaats in Madrid geen goed vervolg geven in Rome

Bertens moest op het Italiaanse gravel in een kleine twee uur haar meerdere erkennen in de Griekse Maria Sakkari: 2-6, 6-4 en 3-6.

De Nederlandse speelde een week geleden in de eerste ronde van het grote WTA-toernooi van Madrid ook al tegen de 22-jarige Sakkari. Toen won Bertens met 6-4 en 6-4 van de nummer 42 van de wereld, om vervolgens door te stoten naar de eindstrijd. Daarin was zaterdag de Tsjechische wereldtopper Petra Kvitova in drie lange sets te sterk.

Bertens staat door haar goede week in de Spaanse hoofdstad voor het eerst in de top vijftien van de wereldranglijst, maar door haar vroege nederlaag in Rome zal ze weer gaan zakken. Vorig jaar bereikte de Wateringse namelijk de halve finales in Italië.

Volgende week verdedigt Bertens ook veel punten, want ze is de titelverdediger in Neurenberg. Dat is het laatste toernooi voor Roland Garros, de Grand Slam die op zondag 27 mei van start gaat in Parijs en waar Bertens in 2016 verrassend de laatste vier bereikte.

Servicegames

Bertens leek dinsdag nog niet helemaal hersteld van haar zware week in Madrid, want ze verloor haar eerste drie servicegames tegen Sakkari. De Griekse nam daardoor een 5-1 voorsprong en serveerde de set even later uit (6-2).

In de tweede set begon Bertens wat beter te serveren. Ze won dertien van de 22 punten in haar eigen opslaggames en zette meer druk op de service van Sakkari. Bij een voorsprong van 5-4 brak de Nederlandse haar Griekse opponente voor de derde keer op rij, waardoor de stand in de partij weer in evenwicht was.

Det setwinst gaf Bertens geen boost, want ze verloor direct haar eerste opslaggame van het derde bedrijf. Die voorsprong gaf Sakkari niet meer uit handen en op 5-3 sloeg ze toe op haar eerste matchpoint.