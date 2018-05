Serena Williams verschijnt volgens coach in topvorm op Roland Garros

Vorige week besloot de 23-voudig Grand Slam-winnaar, die op de weg terug is na haar zwangerschap, om na Madrid ook het toernooi van Rome over te slaan. Deelname aan Roland Garros komt volgens haar coach desondanks niet in gevaar.

"Na haar zwangerschap heeft Serena haar lichaam weer moeten opbouwen. Toen we elkaar rond 30 april ontmoetten, beseften we dat ze er nog niet klaar voor was. Ze had nog wat meer tijd nodig", zegt Mouratoglou maandag op de website van de WTA.

"Dat is de reden dat we Madrid en Rome hebben overgeslagen. We hebben een programma opgesteld waardoor ze in topvorm terugkeert. Tot nu toe gaat het heel goed. Ze werkt heel hard en verbetert snel op alle vlakken. Ik weet zeker dat ze klaar zal zijn voor Roland Garros."

Williams, de voormalig nummer één van de wereld, is door haar lange absentie flink weggezakt op de WTA-ranking. Ze bezet momenteel de 454e plaats.

Nuttige ervaring

Eind 2017 maakte Williams haar rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar ze was niet fit genoeg om een maand later haar titel op de Australian Open te verdedigen. Ze kwam dit jaar sowieso slechts sporadisch in actie.

"Ze is te snel teruggekeerd op de baan. Ze was er nog niet klaar voor, maar wilde weer het gevoel krijgen, dus ze besloot toch te spelen", aldus Mouratoglou.

De 47-jarige Fransman ziet die beslissing overigens niet als negatief. "Het was een nuttige ervaring, want ze besefte hoeveel werk ze nog moest verzetten om er echt klaar voor te zijn."

Roland Garros begint op zondag 27 mei en duurt tot en met zondag 10 juni. Williams won het Grand Slam-toernooi in Parijs in 2002, 2013 en 2015. Twee jaar geleden verloor ze in de finale van Garbiñe Muguruza, nadat ze in de halve eindstrijd nog had afgerekend met Kiki Bertens.