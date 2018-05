Haase bereikt tweede ronde Rome dankzij zege op Rus Medvedev

Het werd 3-6, 6-4 en 6-1 voor Haase, die de 44e plaats op de wereldranglijst bezet. Medvedev staat zes plaatsen lager op de ATP-ranking.

Haase kwam in de eerste set, waarin over en weer veel breaks vielen, met 4-1 achter. Hij knokte zich terug naar 4-3, maar moest de set toch aan Medvedev laten. De Rus kwam in de tweede set snel op 2-0, maar Haase liet het er niet bij zitten. Hij kwam met 5-4 voor en pakte de set dankzij een break.

Het verzet van Medvedev was daarmee gebroken, want in de derde set liep Haase razendsnel uit naar 4-0. In de beslissende game sloeg hij op zijn eerste matchpoint toe.

Vorige week bereikte Haase op het gravel in Madrid eveneens de tweede ronde, waarin hij toen moest buigen voor de Belg David Goffin (7-5 en 6-3).

Berdych

In de tweede ronde treft Haase mogelijk de als vijftiende geplaatste Tomas Berdych. De Tsjechische nummer zeventien van de wereld speelt in de eerste ronde tegen de Canadees Denis Shapovalov.

Rafael Nadal is in Rome als eerste geplaatst. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door de Duitser Alexander Zverev, die dit jaar de nummer twee van de plaatsingslijst is.

Haase bereidt zich voor op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat op 27 mei begint. De 31-jarige Nederlander kwam op het Franse gravel nooit verder dan de tweede ronde.