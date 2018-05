Bertens ondanks verloren finale 'heel trots' op prestaties in Madrid

"Het doet pijn en ik denk dat je dat wel kunt zien. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Petra is een van de beste knoksters, dus het was heel moeilijk", zei Bertens op de persconferentie.

Hoewel de Nederlandse naast de zege greep, kan ze terugkijken op een uitstekende week in Madrid, waar ze onder anderen Caroline Wozniacki, Maria Sharapova en Caroline Garcia versloeg op haar weg naar de finale.

Ook in de eindstrijd tegen Kvitova mocht ze lang blijven hopen op de overwinning, maar de nummer tien van de wereld uit Tsjechië trok na bijna drie uur alsnog aan het langste eind: 6-7 (6), 6-4 en 3-6.

Heel trots

Bertens keek ondanks het mislopen van een zesde WTA-titel met een goed gevoel terug op haar week op het Spaanse gravel. "Natuurlijk ben ik nu een beetje teleurgesteld, maar ik heb mooie resultaten neergezet deze week en kan heel trots zijn op mezelf."

In haar dankwoord op de baan, vlak na het in ontvangst nemen van haar prijs voor de tweede plek, richtte Bertens zich nog even tot haar coach Raemon Sluiter. "Bedankt 'Rae'. Deze prijs is ook voor jou."

Door haar ijzersterke prestaties in Madrid komt Bertens op de wereldranglijst de top vijftien binnen, waarmee ze haar hoogste positie ooit te pakken heeft. Tot nu toe is de achttiende plaats haar hoogste klassering. Brenda Schultz was in 1998 de laatste Nederlandse vrouw in de top vijftien.