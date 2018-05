Bertens grijpt naast toernooizege in Madrid na thriller tegen Kvitova

De Tsjechische nummer tien van de wereld, die tien plekken hoger staat dan Bertens, was na liefst twee uur en 54 minuten te sterk voor de Nederlandse. Het werd 6-7 (6), 6-4 en 3-6 in de Spaanse hoofdstad.

Bertens kan ondanks het verlies terugkijken op een uitstekend toernooi. Ze versloeg op haar weg naar de finale onder anderen Caroline Wozniacki, Maria Sharapova en Caroline Garcia, respectievelijk de nummer twee, voormalige nummer één en nummer zeven van de wereld.

Door haar ijzersterke prestaties in Madrid komt Bertens op de wereldranglijst de top vijftien binnen, waarmee ze haar hoogste positie ooit te pakken heeft. Tot nu toe is de achttiende plaats haar hoogste klassering. Brenda Schultz was in 1998 de laatste Nederlandse vrouw in de top vijftien.

Bertens, die ruim 580.000 euro verdiende door haar knappe prestatie in Madrid, kon haar zesde titel pakken op WTA-niveau. Ze was behalve in Charleston ook de sterkste op de graveltoernooien in Fez, Nürnberg (twee keer) en Gstaad.

Dit jaar won Bertens al elf keer op gravel en dus geldt ze als één van de outsiders voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat op 27 mei begint. In 2016 bereikte ze knap de halve finales in Parijs en vorig jaar werd ze al vroeg uitgeschakeld.

Thriller

Waar Bertens in Madrid op eenvoudige wijze de eindstrijd bereikte door Garcia in twee sets te verslaan, ontaardde haar partij tegen Kvitova in een ware thriller. De speelsters deden vrijwel niks voor elkaar onder en dus werd de eerste set beslist door een tiebreak, die Kvitova met 8-6 naar zich toe trok.

Net als in haar gewonnen kwartfinale tegen Maria Sharapova liet Bertens zien dat ze zich op kan richten na setverlies. Het ging nog lang gelijk op in het tweede bedrijf, maar de Nederlandse brak haar Tsjechische opponent op 3-3 en serveerde even later de set uit.

In de beslissende derde set leek Bertens bij een 0-1 achterstand direct haar servicegame te verliezen, maar ze werkte knap drie breakpoints weg en trok de stand weer gelijk. Ook toen Kvitova haar bij een 3-2 stand alsnog brak, reageerde Bertens uitstekend door ook direct de servicegame van Kvitova te winnen.

Het was in die fase van de wedstrijd vooral de vraag wie de langste adem zou hebben in de marathonpartij. Dat bleek Kvitova, die Bertens na een lange game brak en zo op een 5-3 voorsprong kwam. De Tsjechische besliste de wedstrijd vervolgens in haar voordeel met een lovegame en stelde zo haar derde toernooizege in Madrid veilig.