Bertens hoopt dat haar spel goed genoeg is voor toernooizege in Madrid

Bertens rekende zaterdag in de halve eindstrijd af met Caroline Garcia. De Française staat op de WTA-ranking dertien plekken hoger dan de huidige mondiale nummer twintig.

Zo goed als ze eerder dit toernooi tegen bijvoorbeeld Caroline Wozniacki speelde, was het volgens Bertens echter niet. "Het was nu een soepele overwinning, maar het gevoel dat ik na de partij tegen Wozniacki had, was er nu niet", zei Bertens tegen FOX Sports. "Ik was ook een beetje zenuwachtig."

Bertens had tegen de Française veel minder winners, al kwam dat ook door de tactiek. "Garcia vindt het prettig als iemand heel aanvallend speelt, ze heeft juist moeite met tempowisselingen. Het voelde nu niet altijd goed, maar het was wel effectief."

Toch vindt de gravelspecialiste dat ze "wel lekker" staat te spelen in de Spaanse hoofdstad. "Ik merk dat ik goed bezig ben, op de juiste weg. Hopelijk speel ik morgen ook goed en dan zien we wel of het genoeg is."

Kvitova

In de finale is Petra Kvitova haar tegenstandster. De Tsjechische rekende in de avonduren af met Karolina Pliskova. Bertens en Kvitova stonden één keer eerder tegenover elkaar, al was dat op het gras van Wimbledon. Bertens pakte toen slechts één game.

Vermoedelijk loopt het gezien de vorm van de beste Nederlandse tennisster beter af. Door haar uitstekende spel klimt Bertens sowieso naar de vijftiende positie op de ranking, haar hoogste ooit.

"Maar ik denk nu niet aan mijn ranking en ik ben ook niet bezig met de eindzege. Ik ben vooral aan het genieten van de sfeer hier en van mijn spel."

Mocht Bertens het graveltoernooi winnen, dan is het haar zesde titel. Bovendien zal ze haar bankrekening flink spekken. De winnares krijgt een cheque van bijna 1,2 miljoen euro.