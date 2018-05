Bertens imponeert ook tegen Garcia en staat in finale WTA-toernooi Madrid

De Française staat op de wereldranglijst dertien plaatsen hoger (zevende om twintigste), maar daar was op de baan niets van te merken. Bertens maakte vanaf het begin de dienst uit en sleepte de eerste set dankzij twee breaks naar zich toe.

Ook in het tweede bedrijf was de 26-jarige Bertens de baas. Ze plaatste al vroeg een break, waarna Garcia nog slechts één game wist te pakken. Na iets meer dan een uur spelen kon de pupil van coach Raemon Sluiter haar armen in de lucht steken.

De Zuid-Hollandse maakte met name op haar eigen service indruk. Hoewel haar eersteservice-percentage niet erg hoog lag (65), gaf ze amper kansen weg. Garcia wist tot geen enkel breakpoint te komen, terwijl Bertens liefst zeven kansen kreeg op de service van haar tegenstandster. Vier keer was het raak.

Kvitova

In de finale wacht Bertens een duel met Petra Kvitova. De Tsjechische nummer tien van de wereld was in twee sets te sterk voor haar landgenote Karolina Pliskova, die drie plekken hoger staat op de ranglijst: 7-6 en 6-3.

Bertens, die vorig jaar in de kwartfinales strandde, steekt in grootse vorm in Madrid. Ze won eerder op het sterkbezette toernooi al van onder anderen Caroline Wozniacki (de mondiale nummer twee) en voormalig nummer één van de wereld Maria Sharapova.

Door haar uitstekende prestaties in de Spaanse hoofdstad, koerst Bertens af op haar hoogste ranking ooit. Zelfs als ze de finale verliest, komt ze op plek vijftien te staan. Tot nu toe is de achttiende plaats haar hoogste klassering ooit. Brenda Schultz was in 1998 de laatste Nederlandse vrouw in de top vijftien.

Charleston

Voor Bertens is het haar elfde zege dit jaar op gravel. Daartegenover staat slechts één nederlaag, tegen Pliskova. Die was haar in Stuttgart in de eerste ronde de baas. Daarvoor had Bertens nog het toernooi in het Amerikaanse Charleston gewonnen.

Bertens kan zaterdag in Madrid haar zesde titel pakken op WTA-niveau. Ze was behalve in Charleston ook de sterkste in Fez, Nürnberg (twee keer) en Gstaad. Al haar toernooioverwinningen boekte ze op gravel.

Door haar knappe spel in Madrid geldt Bertens direct als één van de outsiders voor Roland Garros. Dat Grand Slam-toernooi begint op 27 mei. In 2016 wist ze nog de halve finales te halen in Parijs.