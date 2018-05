Trotse Bertens heeft na stunts goede hoop op finaleplek in Madrid

De 26-jarige Wateringse was deze week knap te sterk voor Caroline Wozniacki - de mondiale nummer twee - en voormalig nummer één van de wereld Maria Sharapova. In de halve eindstrijd treft ze Caroline Garcia, die zevende staat op de WTA-ranking.

"Ik ben best wel trots op mezelf. Ik verloor tegen Sharapova voor het eerst een set, maar ben heel erg rustig gebleven. In het begin was het niet het beste tennis, maar ik heb me goed in de wedstrijd geknokt en eigenlijk ging het steeds beter lopen", zegt Bertens tegen FOX Sports.

"Het was de eerste keer dat ik tegen Sharapova speelde, dat was lastig en wennen. Ik wist dat ze hard slaat, maar het is toch altijd anders als je het ondervindt. Ze is lang, dus ze sloeg de ballen makkelijk naar beneden. Ik probeerde wat langere rally's te spelen en uiteindelijk heeft dat geholpen."

Bertens schat Garcia ongeveer hetzelfde in als Sharapova. "Ze speelt een beetje hetzelfde met harde slagen en een goede service. Ik zal proberen hetzelfde te doen en mijn eigen spel te spelen. Hopelijk komt het dan goed."

Blauwe plekken

Overigens kwam Bertens, die zelf twintigste staat op de wereldranglijst, niet helemaal ongeschonden uit de kwartfinales.

"Ik sloeg met serveren twee keer hard tegen mijn eigen been en eerder deze week gebeurde het ook al een paar keer", lacht ze. "Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ondanks een paar blauwe plekken komt het goed."

Haar zege op Sharapova was voor Bertens al de tiende van 2018 op gravel. Ze verloor eind april alleen in de eerste ronde in Stuttgart van Karolina Pliskova, de nummer zes van de wereld. Daarvoor won ze het toernooi in het Amerikaanse Charleston.

Vorig jaar bereikte Bertens al de kwartfinales in Madrid. Ze bereidt zich in Spanje voor op Roland Garros, dat op zondag 27 mei begint. Twee jaar geleden haalde ze op het Grand Slam-toernooi verrassend de laatste vier.

De partij tussen Bertens en Garcia begint vrijdagmiddag rond 15.00 uur. In de andere halve finale staat de Tsjechische Pliskova tegenover haar landgenoot Petra Kvitova.